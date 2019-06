Le vicende alla nuova serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” caratterizzate da amore, gelosia, e dall’acquisizione del potere, sorprenderanno i fan anche la prossima settimana. Gli spoiler annunciano che avrà inizio una vera e propria battaglia tra Ferit Aslan e Hakan Onder. Il datore di lavoro di Nazli farà il possibile per far venire alla luce qual è il reale interesse del suo rivale. Il marito di Demet invece quando scoprirà che lo zio di Bulut è intenzionato a scoprire cos’è accaduto veramente il giorno in cui Demir e Zeynep sono deceduti dopo aver avuto un incidente con la loro vettura, ordinerà ad uno dei suoi uomini di far sparire tutte le tracce della manomissione effettuata sui freni.

Hakan affida un incarico a Resul, l'Aslan impedisce agli Onder di entrare nella sua azienda

Nelle puntate in programmazione su Canale 5 dall’1 al 5 luglio 2019, la diabolica Demet, sempre più furiosa di vedere Ferit felice con Nazli, farà di tutto per farli allontanare. La sorella di Deniz deciderà di far sapere al suo ex fidanzato di essere stata avvantaggiata nel processo di adozione del nipote Bulut, grazie all’aiuto di Asuman. Nazli, non appena verrà a conoscenza che Demet ha inviato una lettera anonima a Ferit per smascherare sua sorella, si affretterà a strappare in mille pezzi la busta.

Successivamente Hakan, invidioso dell’Aslan, farà di tutto per metterlo in cattiva luce, durante l'udienza successiva riguardante l’affidamento di Bulut. Il malvagio uomo, oltre a proporre ad una certa Buse di far cadere tra le sue braccia Ferit, farà cancellare le prove dell’incidente di Demir e Zeynep. Il marito di Demet, sapendo che l’Aslan custodisce nel garage l'auto che ha causato la morte dei genitori di Bulut, dirà al suo scagnozzo Resul che nessuno dovrà scoprire che i freni sono stati manomessi.

L’Aslan, dopo essere guarito da un virus grazie alle cure di Nazli, impedirà agli Onder tramite una sentenza del giudice a non accedere più nell’azienda della sua famiglia.

Bulut ritrovato da Nazli e Ferit, Deniz fa una proposta di lavoro alla sorella di Asuman

L’Aslan, dopo aver fatto delle indagini, riuscirà a scoprire che Hakan è coinvolto in attività illecite. In seguito Buse si rifiuterà di eseguire l’incarico del marito di Demet, facendo sapere a Ferit che avrebbe dovuto sedurlo in cambio di denaro.

Purtroppo gli Onder l’avranno vinta ancora una volta, dato che riusciranno ad ottenere l’affidamento definitivo del nipote. Ferit troverà conforto tra le braccia di Nazli, al punto tale di baciarla con molto trasporto. Il piccolo Bulut, triste di dover continuare a vivere a casa degli zii, deciderà di fuggire. Hakan, non appena si accorgerà della scomparsa del minore, attribuirà la colpa all’Aslan. Quest’ultimo, grazie alla Piran, ritroverà suo nipote nell’appartamento in cui vivevano sua sorella e suo cognato.

L’aspirante chef riceverà una proposta di lavoro da Deniz proprio nel momento giusto, visto che penserà di accettare l’offerta per allontanarsi dall’Aslan. Quest’ultimo pretenderà di ricevere delle spiegazioni dalla Piran, quando apprenderà che ha deciso di non lavorare più per lui tramite un biglietto.