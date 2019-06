Nerone ha concesso ieri una lunga ed interessante video intervista ai microfoni di Hip Hop TV, durante cui ha toccato svariati argomenti, come ad esempio il freestyle, di cui è uno degli esponenti italiani più apprezzati negli ultimi anni, ed il suo ultimo lavoro 'Gemini', ma anche, seppur in maniera superficiale, la recente situazione che lo vede contrapposto ad Ultimo, secondo classificato a Sanremo.

'Date un fazzoletto ad Ultimo, piange se non è primo'

Nel suo ultimo album 'Gemini', Nerone ha 'dedicato' una rima al noto cantante, queste le sue parole: "Date un fazzoletto ad Ultimo, piange se non è primo, di Primo (il riferimento è a Primo Brown dei Cor Veleno, ndr) ne conosco uno, Cor Veleno dal 2001".

Pubblicità

Pubblicità

La frase ha comprensibilmente indispettito alcuni fan di Ultimo, che, stando a quanto dichiarato da Nerone, di tanto in tanto scriverebbero al rapper con fare polemico, per ricordargli quanto il loro beniamino sia più famoso di lui.

Al minuto 23 dell'intervista Nerone si è cimentato in un'imitazione dei sopracitati fan di Ultimo, mentre al minuto 21 aveva preso in giro il giovane cantautore romano.

Interpellato sulla possibilità di un futuro concerto a San Sirio di Coez, il rapper ha dichiarato: "Beh, se lo fa Ultimo", poco dopo ha mostrato il dito medio alla telecamera, qualcuno ha comprensibilmente interpretato il gesto come un messaggio al cantante.

Pubblicità

Le anticipazioni sul Machete Mixtape 4

Nella seconda parte dell'intervista, il rapper milanese si è soffermato sul racconto dell'Open Sea Republic, il festival, o meglio, la crociera itinerante – sponsorizzata da Red Bull, con Salmo come protagonista assoluto – che per due giorni ha solcato il mar Ligure ed il mar Tirreno, a cui ha preso parte.

Nerone ha riferito di aver avuto modo di ascoltare a bordo della nave alcuni brani del Machete Mixtape Volume 4, l'attesissimo disco collettivo del Machete Crew, che verrà pubblicato il prossimo 5 luglio su tutti i digital stores, le piattaforme di streaming ed ovviamente in formato fisico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Rap

In un primo momento Nerone si è trovato a dover rispondere ad una domanda velatamente provocatoria posta da un fan via Facebook – nelle dirette di Hip Hop TV è prassi comune che i rapper ospitati da Michele Wad Caporosso o da Max Brigante rispondano alle più disparate domande fatte sul momento dagli utenti – che, al minuto 37 del video, aveva chiesto come mai il vincitore dell'ultima edizione di MTV Spit non fosse presente nella tracklist dell'attesissimo disco sopracitato.

In molti si aspettavano infatti di trovarlo nel tape, vista la sua storica amicizia con Nitro e la vicinanza a svariati artisti che gravitano nell'orbita Machete.

"Chiedi al mister perché non mi convoca", si è visto costretto ad ammettere l'artista.

Stando però a quanto riferito dall'autore della street hit "Emme I", non è detto che non essere presente nel progetto debba per forza di cose essere considerato un danno. Queste infatti le parole di Nerone, sempre al minuto 37 dell'intervista, sul Machete MIxtape 4: "Io il disco l'ho sentito, ti dirò, hanno spaccato tutti così tanto che forse ci ho guadagnato a non esserci. Cannonate. L'ho sentito sulla nave, ma non vi dico nient'altro. Forse è il più bello dei quattro".