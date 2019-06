Nilufar Addati in queste ore si trova al centro di numerose chiacchiere di Gossip. Alcuni fan sembrano attribuirle un flirt con Piepaolo Petrelli. Attraverso un'intervista rilasciata a Taboit.it, l'ex tronista di Uomini e donne ha smentito categoricamente tutti i pettegolezzi a suo carico. Nilufar, come molte influencer amate e seguite sul web, è stata invitata al Pitti Uomo di Firenze. Tabloit.it le ha domandato i suoi progetti futuri in vista dell'estate.

Ma non sono mancate le domande sulla sua attuale situazione sentimentale. In molti infatti le avrebbero attribuirebbero un flirt con l'ex tentatore di Temptation Island ed ex fidanzato di Ariadna Romero.

L'ex tronista di Uomini e Donne, senza mezzi termini, ha risposto alla giornalista in modo schietto e dettagliato: "Quattro o cinque psicololabili sono convinte che io sia fidanzata con Pierpaolo. Non ci siamo mai visti dopo l'esperienza di Temptation, ma sono convinte che ero al matrimonio con lui".

Il matrimonio di cui parla la Addati è quello tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci, avvenuto pochissimi giorni fa. Al ricevimento erano presenti tantissimi volti del programma di Maria De Filippi. La spiegazione sta nel fatto che tantissimi ex tronisti ed ex corteggiatori fanno parte della stessa agenzia.

Riguardo alla sua attuale situazione sentimentale, Nilufar Addati sembra aver sorvolato su una domanda ben precisa. La giornalista ha chiesto alla partenopea: "E il tuo cuore adesso batte?".

Nilufar, in modo ambiguo ed in evidente imbarazzo, ha sorvolato sulla domanda, replicando: "A questo non rispondo". Anche se la ragazza, nei giorni scorsi, ha ammesso di essere single, la sua ultima risposta sembra non convincere affatto i suoi fan. Dunque per ricevere ulteriori notizie sulla situazione sentimentale della ragazza bisognerà attendere ancora un po'.

Nilufar ritrova Giordano al matrimonio di Clarissa Marchese

Lo scorso 30 maggio Clarissa Marchese è convolata a nozze con il suo ex corteggiatore Federico Gregucci.

Al matrimonio dei due ex protagonisti di Uomini e Donne erano presenti tantissimi volti noti del dating show. Tra i tanti sono stati invitati anche Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. I due ex fidanzati si sono ritrovati allo stesso evento, ma a quanto pare tra loro non c'è stato nessun segno di rappacificazione. Dai video pubblicati su Instagram degli altri invitati, l'ex tronista partenopea è apparsa piuttosto felice e spensierata. Al contrario Giordano sarebbe apparso molto freddo e distaccato verso la sua ex fidanzata.

Una notizia che ha fatto storcere il naso a tutti i fan della coppia, che da sempre spera in un ritorno di fiamma dei loro beniamini.