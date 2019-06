Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino hanno trascorso una notte brava a Milano, muovendosi e ancheggiando seduti sulla portiera di un'auto in corsa. A chi li chiama incoscienti o sprovveduti loro rispondono pubblicando le foto della notte brava, mentre Stefano accarezza le gambe di Belen.

Belen e Stefano seduti sulla portiera di un'auto in corsa

Una cena in un locale esclusivo di Milano per festeggiare il compleanno di un amico. Bollicine a profusione e calici alzati tutta la notte.

E poi, una decappottabile che sfreccia nel cuore del centro meneghino con Belen e Stefano sopra. Lei a farsi accarezzare le gambe in bella vista. Lui seduto addirittura sulla portiera dell'auto in corsa. L'espressione di lui e l'entusiasmo di lei lasciano presagire che la festa sia stata davvero coinvolgente.

È questa la folle notte di Stefano e Belen che, dopo aver stupito alcuni, adesso preoccupa molti. Tanto che qualcuno auspica addirittura qualche provvedimento.

Una notte brava ed estremamente pericolosa vista da fuori e, soprattutto, razionalizzata il giorno successivo.

E se Belen si è lasciata fotografare in piedi sull'auto, Stefano è stato immortalato in due momenti topici. Il primo, appunto, pericolosamente seduto sulla portiera, il secondo mentre accarezza le gambe di Belen che quasi escono fuori dalla macchina. A completare il quadro, l'espressione di entrambi, non completamente sveglia. Probabilmente data la tarda ora.

Belen incinta per la seconda volta, tentativi in corso

Belen e Stefano, dopo il loro amore ritrovato, non smettono di suscitare Gossip e polemiche. La bravata della folle notte in corsa per le strade di Milano è stata pubblicata da Belen come story sul suo Instagram.

A vedere il suo aspetto fisico, sembrerebbero infondate le voci della presunta gravidanza arrivata già al terzo mese. Ma non è detto. Stefano ha detto che la coppia lascia al destino l'arrivo di un secondo bebè e che i tentativi di concepimento sono ampiamente in corso.

Questo significa forse che già per l'estate Belen potrebbe mostrare un pancino sospetto? Magari proprio in concomitanza con la presentazione del Festival di Castrocaro che, per il rilancio, vedrà Belen e Stefano come conduttori dell'evento.

Intanto, il video del secondo matrimonio di Belen e Stefano, officiato per scherzo dal piccolo Santiago, sta facendo il giro del web. E a chi chiede quando avverrà davvero, risponde la felice espressione dei due "novelli" sposi.

Dall'altra faccia della medaglia, fanno però discutere le notizie che arrivano dal battibecco tra la sorella di Belen, Cecilia Rodriguez. La quale avrebbe offeso Giulia de Lellis definendo lei e il suo partner Andrea Iannone "alti un metro e una banana". Alcuni aspettano una netta presa di posizione di Belen, che però non sembra interessata a nient'altro che Stefano.