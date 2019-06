L'argomento del momento tra i fan di Uomini e donne è senza dubbio la possibile crisi in atto tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Da quando quest'ultimo è partito per Ibiza insieme ad alcuni amici, le voci di tradimento hanno cominciato a rimbalzare sui social network a partire dal profilo di Deianira Marzano, prontamente smentite dal diretto interessato. L'ex corteggiatore, infatti, è intervenuto su Instagram per smontare la tesi del bacio con Erika (una ragazza di Firenze) e per attaccare l'influencer napoletana.

Ma anche in questo caso è finito nuovamente per essere sbugiardato da "La terribile" che ha pubblicato ulteriori immagini a conferma della sua prima tesi. In attesa che arrivino nuove conferme o smentite da parte delle persone interessate al caso del momento, anche Giulio Raselli è intervenuto sulla questione, dando un consiglio ai suoi fedeli sostenitori.

Uomini e donne gossip: Giulio Raselli mostra comprensione per Giulia e Manuel

Ad un mese dalla scelta avvenuta a Uomini e donne, Giulio Raselli è tornato a parlare di Giulia Cavaglià e del rapporto di quest'ultima con Manuel Galiano.

Ora che il "sosia" di Adriano Celentano è tornato a casa, dato che le riprese di Temptation Island sono state ultimate, ha risposto ad alcune domande dei suoi utenti che non hanno potuto fare a meno di interrogarlo sulla possibile crisi in atto. La replica di Giulio non si è fatta attendere e ha stupito coloro che pensavano di trovare una persona ancora delusa per la mancata scelta. A chi ha chiesto la sua opinione sulle voci di rottura tra Manuel e Giulia, Raselli ha replicato: "Sono convinto che per loro sia un momento complicato.

Bisogna stare un momentino più attenti con le parole, ragazzi!" L'invito ai suoi followers è quindi di evitare le eccessive critiche, soprattutto considerando che ad oggi la verità è risaputa solo dai diretti interessati.

Raselli e il ricordo di Giulia: 'Abbiamo condiviso dei bei momenti'

Non c'è rancore nelle parole di Giulio Raselli verso l'ex tronista di Uomini e donne che un mese fa gli ha preferito Manuel Galiano. La scelta non è andata giù a molti telespettatori del programma, convinti che Giulio sarebbe stato la persona perfetta per lei.

A conferma di come i ricordi di quel periodo siano indelebili, il single di Temptation Island ha ammesso: "È senza ombra di dubbio una persona con cui ho condiviso dei momenti bellissimi". Parole suffragate dalla comprensione per il momento difficile che Giulia starebbe attraversando. Dopo avere postato diverse Instagram Stories in compagnia di alcune amiche, la Cavaglià non si è più espressa su Instagram, evitando (almeno fino ad ora) di esprimersi in merito al suo rapporto con il fidanzato e le voci di tradimento.

E tale comportamento non fa ben sperare nella continuazione della relazione nata solo quattro settimane fa.