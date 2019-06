Secondo le prime anticipazioni della prossima settimana della soap opera spagnola "Il Segreto", durante le prossime puntate che andranno in onda da lunedì 1 luglio a venerdì 5 luglio su Canale 5, Elsa Laguna che aveva deciso di lasciare Puente Viejo per non soffrire più e allontanarsi dal suo amato, cambierà idea. Infatti, non lascerà più il paesino spagnolo, ma resterà per assistere gli ammalati di varicella. Così non si fermeranno gli intrighi di Antolina Ramos (attuale compagna di Isaac Guerrero) che farà di tutto per renderle la vita difficile.

Inoltre, come già sappiamo, il dottor Zabaleta ha deciso di affidare l'incarico di curare gli ammalati nel nuovo ospedale al dottor Alvaro. Quest'ultimo non prenderà bene la presenza di Elsa e, anzi, denigrerà le sue scelte terapeutiche destinate ai contagiati. Ma non è tutto, perché il nuovo medico non nasconderà affatto il disprezzo che prova nei confronti della Laguna e farà di tutto pur di metterla in imbarazzo e in difficoltà.

Successivamente, il dottor Alvaro non potrà far altro che assecondare i metodi di Elsa, visto e considerato che grazie ai suoi impacchi e bagni di acqua e bicarbonato, le pene delle persone ammalate verranno affievolate.

Inoltre, i consigli dell'ex compagna del carpentiere avranno dei grandi benefici su tutti i pazienti.

Nel frattempo in paese, la perfida biondina continuerà a tramare contro la sua rivale in amore e Matias, stanco di questo assurdo comportamento della compagna di Isaac, reagirà duramente perché non sopporta più che Elsa venga messa in cattiva luca davanti a tutto il paese.

Julieta scomparirà il giorno del suo matrimonio

A Puente Viejo arriverà il giorno dell'atteso matrimonio tra Julieta Uriarte e Saul, ma inaspettatamente la ragazza non si presenterà all'altare e nessuno saprà dove sia finita.

I suoi amici penseranno che si sia allontana di sua spontanea volontà. Invece, il suo futuro marito sarà molto preoccupato e non si rassegnerà, in quanto non crede a questa versione e pensa che la sua amata sia stata rapita. Anche donna Consuelo, la nonna della giovane, sarà molto preoccupata per la scomparsa improvvisa di sua nipote.

In un primo momento Saul incolperà suo fratello Prudencio della scomparsa di Julieta. Dal canto suo, quest'ultimo e Mauricio saranno invece molto contenti di aver coinvolto nelle loro intriganti strategie anche Saul, Severo e Carmelo.

Infatti è noto che tra i due fratelli c'è sempre stato astio, soprattuto dal momento in cui Saul si è schierato dalla parte di Santacruz.

Successivamente, si scoprirà che Julieta è stata realmente rapita e imprigionata in una casa abbandonata. La Uriarte proverà a scappare in tutti i modi, ma non ci riuscirà perché tutte le porte di questa abitazione sono bloccate. Ma non è tutto, perché la povera ragazza passerà le pene dell'inferno, violentata senza alcuna pietà dai Molero.