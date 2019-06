Romina Power è una delle donne più amate nel panorama nazionale ed internazionale. L'artista statunitense spesso utilizzata il suo profilo social per lanciare dei messaggi alla collettività. Nel suo ultimo post, l'ex moglie di Al Bano ha esordito con un appello piuttosto straziante. Tramite il suo profilo Instagram, l'italo-americana ha puntato il dito contro con l'esordio delle rete 5G. In una delle tre foto, Romina ha scritto come didascalia: "5G: il più grande esperimente biologico.

Avrà un impatto negativo sulla salute di tutti. Le frequenze elettramagnetiche sono un attentato alla nostra salute".

La Power ritiene che gli abitanti della terra non siano stati minimamente coinvolti in un progetto simile, ma gli impatti potrebbero essere davvero devastanti sul corpo umano. Infine, l'ex signora Carrisi ha lanciato l'affondo svelando quale sia la sua paura più grande: "[Il 5G] Danneggia il nostro DNA produce sterilità, cancro e leucemia".

In un altro suo post l'artista statunitense ha avvertito la popolazione che presto saremo tutti irradiati dalle frequenze elettroniche. In un terzo sfogo invece, Romina Power ha definito la rete 5G una delle idee più stupide che l'uomo potesse creare.

Chissà se lo straziante appello lanciato dalla figlia di Tyrone Power smuoverà le coscienze dei potenti e verrà preso in considerazione, oppure svanirà nel nulla. Intanto, la cantante sembra avere paura ma allo stesso tempo vuole continuare con la sua lotta.

Power-Lecciso nello stesso hotel, ma non si salutano

Romina Power e Loredana Lecciso non sono mai state così vicine. Le due donne nei giorni scorsi si sono incontrate casualmente in un noto hotel di Roma, ma non si sono salutate. Stando alle indiscrezioni, la showgirl leccese si trovava all'Hilton per un book fotografico. La Power invece, si è dedicata un week end romano con la figlia Romina junior. Quest'ultime, dopo aver visto la Lecciso, prima hanno trovato riparo in un bar dello stabile. In un secondo momento sono scappate, senza neanche un saluto.

Loredana Lecciso: tende la mano a Romina

Loredana Lecciso sembra essere intenzionata a mettere via l'ascia di guerra con Romina Power. Intervistata dal settimanale Oggi, la leccese ha invitato l'ex moglie di Al Bano a fare la pace: "Mi piacerebbe che ci fosse grande armonia con Romina". Loredana Lecciso forse anche per il bene del suo ex compagno, sembra essere propensa ad avere una famiglia allargata. Dopo l'appello della showgirl nei confronti della sua 'rivale' in amore, non resta che attendere la replica dell'artista statunitense.

La rappacificazione delle due donne, farebbe esplodere di gioia il leone di Cellino San Marco.