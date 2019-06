A pochi giorni di distanza dalla finale del Grande Fratello 16, Francesca De André è tornata sui social network per raccontare della sua avventura all'interno della casa.

La nipote del compianto Faber è stata una delle concorrenti più chiacchierate e discusse di quest'edizione. La modella genovese, infatti, spesso è finita sotto accusa per via del suo comportamento spesso definito troppo aggressivo. Una volta archiviata la sua esperienza, l'ex inquilina della casa più spiata d'Italia ha voluto tirare un po' le somme.

Pubblicità

Pubblicità

Accanto ad uno scatto pubblicato su Instagram, Francesca nella didascalia ha espresso il suo punto di vista: "Nel bene e nel male sono stata vera. Era un reality? E reale sono stata".

La De André ha esordito salutando e ringraziando tutti i fan che in questo periodo l'hanno sostenuta durante il suo percorso nella casa di Cinecittà. L'ex gieffina ha ammesso di non essere stata molto "leggera" durante il reality, lasciando intendere che i suoi sbalzi d'umore e scatti d'ira sarebbero stati causati da alcuni eventi spiacevoli che ha dovuto affrontare.

Francesca De André ha commentato su Instagram il suo percorso al GF16.

Ad ogni modo, la 29enne ligure è convinta di non aver sbagliato nulla, nonostante durante alcuni litigi con altri coinquilini del GF16 spesso siano volati insulti e parole grosse. Tra le ultime pesanti discussioni che la giovane ha avuto nel reality, ricordiamo quelle con Gianmarco Onestini e Taylor Mega. Inoltre, dopo essere stata eliminata dal gioco, lunedì scorso ha avuto un altro duro scontro con Mila Suarez. Solo con Cristiano Malgioglio è riuscita a sotterrare l'ascia di guerra.

Pubblicità

Francesca De André Vs Taylor Mega: botta e risposta al veleno

Francesca De André, durante la finale del Grande Fratello 16, prima di essere eliminata ha avuto un botta e risposta al vetriolo con Taylor Mega. L'influencer era entrata nella casa per un chiarimento con la gieffina, ma invano. La concorrente genovese, infatti, è partita subito in quarta: "Ma chi sei? Diventi famosa perché cambi uomini come le mutande e ti lavi i capelli con lo champagne?". Durante lo scontro anche Taylor è sbottata: "Malgioglio ha ragione sul fatto che l'Italia ti odia".

Gennaro Lillio 'un grande attore'

Nella giornata di ieri, i protagonisti del GF16 sono stati ospiti di Pomeriggio 5. Nel mirino di alcuni opinionisti è finito il presunto flirt tra Gennaro Lillio e Francesca De André. Le critiche più pesanti sono giunte da Cristian Imparato, il quale ha letteralmente sparato a zero nei confronti del personal trainer napoletano. Il cantante siciliano, infatti, ha affermato: "Lui è un grande attore come ha confessato in casa, che è stato attore con Mila.

Pubblicità

Ha consigliato a Daniele di farsi una storiella con Martina. Calcolatore number one".

Il pensiero di Cristian è stato condiviso anche da Riccardo Signoretti: "Non può durare". Invece chi ha difeso la coppia è stata Fabrizia, la sorella di Francesca De André. Intanto proprio i due ex gieffini stasera saranno ospiti a Live-Non è la D'Urso.