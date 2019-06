Questa sera, domenica 30 giugno, Canale 5 trasmetterà la quarta ed ultima puntata della fiction Lontano da te che è stata la prima proposta estiva di Mediaset al termine della prima stagione del medical drama New Amsterdam. Si tratta di una romantic comedy con un pizzico di fantasy che ha come protagonisti l'imprenditore romano Massimo e la ballerina di flamenco Candela, interpretati da Alessandro Tiberi e Megan Montaner.

Nelle puntate precedenti i telespettatori hanno imparato a conoscere i due personaggi dal loro primo incontro ai momenti in cui, tornati nelle loro città, hanno ripreso le loro vite in modo non del tutto normale.

I due, infatti, hanno problemi e vicende personali da risolvere ma, da quando si sono conosciuti, Massimo e Candela si vedono a vicenda sotto la forma di un 'fantasma' che critica, giudica e guida l'altro nelle scelte più importanti. Dopo che il tentativo di incontrarsi nella scorsa puntata è fallito, nell'ultimo appuntamento decideranno di vedersi a Praga, la città dove si sono conosciuti. La puntata sarà anche disponibile in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play.

Lontano da te, anticipazioni 30 giugno

Secondo le anticipazioni diffuse sul web, nell'ultimo appuntamento con Lontano da te Massimo e Candela faranno di tutto per rivedersi. Per fare questo, però, decideranno di mollare tutto e tutti e di andare a Praga, la città che li ha fatti incontrare e che ha dato il via alle visioni di entrambi. Incontrarsi a Praga non sarà facile e si troveranno a dover affrontare degli ostacoli, primo fra tutti Massimo, il quale verrà fermato in aeroporto dalla polizia e rischierà l'estradizione.

Nonostante questo scoglio, i due riusciranno ad incontrarsi e a fuggire, cercando di stare insieme come progettato da tempo. L'happy ending sembra dietro l'angolo ma restano dei punti interrogativi: le apparizioni dell'uno nella vita dell'altro avranno una spiegazione? La realtà è migliore del sogno oppure no? Massimo e Candela saranno capaci di stare insieme al di fuori dalla fantasia e senza visioni? I telespettatori potranno rispondere a queste domande soltanto guardando stasera l'ultima puntata.

Disponibile anche su Mediaset Play

La serie realizzata grazie alla collaborazione tra Mediaset Italia e Spagna con Cross Productions si concluderà anche in Italia stasera su Canale 5. Per il nostro paese si è trattato di una prima assoluta mentre in Spagna la fiction è già andata in onda questo inverno con il titolo 'Lejos de ti'. Oltre che su Canale 5, i telespettatori hanno la possibilità di recuperare o rivedere gli episodi di Lontano da te in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play, oppure in mobilità su tablet o smartphone utilizzando l'apposita app.