Domenica 23 giugno su Canale 5 andrà in onda alle 21:25 la terza puntata di "Lontano da te", la serie italo-spagnola con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. I due attori interpretano, rispettivamente, la ballerina spagnola Candela e l'imprenditore italiano Massimo, due personaggi caratterialmente agli antipodi, ma complementari. Lui serio e controllato, lei frizzante e imprevedibile, incarnano gli opposti che si attraggono, con un dettaglio fantasy esilarante: vivono lontani ma appaiono di continuo l'uno nella vita dell'altro.

Pubblicità

Pubblicità

La serie, prodotta da Mediaset e Cross Productions, va in onda ogni domenica sulla rete ammiraglia di Mediaset, e il 23 giugno sarà trasmesso il terzo appuntamento. I due protagonisti faranno di tutto per rivedersi, ma nulla andrà come previsto.

Anticipazioni Lontano da te, terza puntata: Massimo e Candela vogliono incontrarsi

Nel terzo appuntamento con la Serie TV "Lontano da te", il destino ostacolerà l'incontro tra i due protagonisti. Le visioni continueranno ad ossessionarli al punto tale da spingerli ad agire.

Massimo, che continuerà ad essere perseguitato dalla visione di Candela, deciderà di fare il biglietto e di partire alla volta di Siviglia per cercare la donna che è diventata una presenza fissa e importante della sua vita. L'imprenditore, tuttavia, non saprà che la danzatrice ha preso la medesima decisione perché tormentata dalle stesse "apparizioni".

La giovane ballerina partirà per Roma per incontrare Massimo e cercare di capire cosa stia accadendo tra loro. Il risultato è che i due si cercheranno senza riuscire a vedersi perché ancora una volta lontani.

Pubblicità

Lontano da te: cast e info streaming

La serie "Lontano da te", girata tra Roma, Siviglia e Praga e diretta da Ivan Silvestrini, ha un folto cast capitanato da Megan Montaner (modella e attrice spagnola meglio conosciuta in Italia come Pepa de Il Segreto), e Alessandro Tiberi (famoso doppiatore e attore italiano di Serie Tv, tra cui "Boris" e "Tutto può succedere", e film come "Generazione 1.000 Euro", "Immaturi" e "To Rome with love").

Attorno ai due giovani interpreti ruotano altri personaggi interpretati da Pamela Villoresi, Rosario Pardo, Valeria Bilello, Carlos Librado, Teco Celio, Roberto Campillo, Antonio De Matteo, Christian Ginepro e Celia De Molina.

"Lontano da te" è già andata in onda quest'inverno su Telecinco con il titolo "Lejos de ti". Inoltre la serie verrà distribuita sul mercato internazionale come "Love, inevitably".

In Italia la fiction viene trasmessa su Canale 5 in quattro serate - dal 9 al 30 giugno - con la messa in onda di due episodi alla settimana. In alternativa, i telespettatori potranno rivedere o recuperare le puntate in streaming su Mediaset Play.