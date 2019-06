Sono arrivate le anticipazioni delle nuove puntate della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole'. Le anticipazioni dell'appuntamento in onda sul piccolo schermo giovedì 4 luglio alle ore 20:45 fanno notare che, al centro delle trame, ci sarà il personaggio di Leonardo. Quest'ultimo diventerà una presenza costante all'interno della famiglia Sartori e riuscirà a ottenere la fiducia da parte di Filippo (Michelangelo Tommaso) approfittando del viaggio dell'uomo.

La gita in barca ha compromesso il rapporto tra Serena e il sosia di Tommaso dopo che la signora Sartori pensava di poter riporre la fiducia sul conto dell'uomo. La Cirillo si renderà conto dello strano atteggiamento di Leonardo e vorrà parlare con il marito della questione il più velocemente possibile. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Marina (Nina Soldano) che indagherà sulla possibilità della presenza di un uomo misterioso all'interno della sua villa.

Marina vuole scoprire l'identità della persona che si è presentata nella sua villa

L'imprenditrice si è resa conto della realtà dei fatti e, dopo aver fatto delle attente valutazioni, ha capito che la cameriera non ha rubato la cornice con la sua foto. La signora Giordano avrà intenzione di andare fino in fondo alla questione per risolvere il problema e darà retta alla versione dei fatti raccontata dalla colf. La madre di Elena (Valentina Pace) non si sentirà sicura dopo essersi accorta della presenza costante di un uomo misterioso nella sua abitazione. Si tratta di uno dei motivi per i quali l'imprenditrice deciderà che è arrivato il momento di far installare le telecamere di sorveglianza.

Cerruti alle prese con la partenza di Guido e Mariella

L'intento di Marina sarà quello di venire a conoscenza dell'identità della persona che ha così tanto interesse ad entrare nella sua casa. L'ex moglie di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) dopo aver organizzato il piano, riuscirà a esaminare i video e si renderà conto che è vicina alla verità. La nonna di Alice si convincerà di aver riconosciuto il volto della persona e penserà che potrebbe avere un legame con il suo passato.

Nel frattempo Leonardo si renderà conto di aver complicato la situazione nel rapporto con Serena (Miriam Candurro). L'uomo proverà ad arrivare ad una soluzione per ottenere il perdono della moglie di Filippo ma verrà messo con le spalle al muro dalla Cirillo. Cerruti, invece, dovrà fare i conti con la solitudine per via della partenza di Guido e Mariella in vacanza con il piccolo Lorenzo, ma la situazione potrebbe prendere una piega inaspettata. Infine il vigile riceverà un gradito invito a cena.