Nuovi episodi con la soap opera turca dal titolo "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore" che tiene alta la concentrazione dello spettatore con la presenza di colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni della diciassettesima puntata, in onda sul piccolo schermo martedì 2 luglio alle ore 14:45, sottolineano che si avvicinerà il giorno del concerto di Alya. Quest'ultima sarà felice di mostrare il proprio talento e si dirà lieta della vicinanza delle amiche che verranno a vedere il concerto.

Nazli rimane al fianco di Ferit

Non mancheranno gli imprevisti in quanto Ferit dovrà fare i conti con la febbre alta e sarà costretto a rimanere in casa, rinunciando alla serata musicale. L'uomo sarà piuttosto malconcio ma non sarà in solitudine potendo godere della vicinanza di Nazli. La ragazza lo aiuterà a superare questo piccolo problema di salute.

L'imprenditore sarà ben contento di poter godere della vicinanza della sua dipendente, che si dimostrerà paziente e volenterosa.

Nazli rinuncerà alla serata di Alya pur di stare accanto all'uomo che apprezzerà la generosità della chef e finiranno per trascorrere insieme la notte. Questo retroscena farà avvicinare le due persone che mostreranno un'attrazione reciproca ma vorranno nascondere i rispettivi sentimenti.

Il rapporto complicato tra Fatos ed Engin

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Fatos (Oznur Serceler) che vivrà un momento di smarrimento per via della complessità nel rapporto con l'avvocato Engin (Balamir Emren).

Le due persone vorranno giungere a un chiarimento, potranno cogliere l'occasione dopo essere rimasti rinchiusi in ascensore e ci sarà la possibilità di mettere da parte i dubbi. I ragazzi non potranno sfuggire ai problemi incontrati negli ultimi tempi con l'intento di chiarire la questione nel migliore dei modi.

Asuman non desta sospetti

Asuman farà i conti con un periodo di serenità dopo i pericoli derivanti dalla possibilità che sia scoperta la verità sulla reale responsabile delle foto scattate a Ferit (Can Yaman).

La sorella di Nazli dovrà impedire che venga fuori la verità con l'intento di evitare delle possibili ripercussioni sulla giovane cuoca, in quanto è stata lei a scattare le foto all'imprenditore. Asuman (Ilayda Akdoman) sarà l'unica persona a non subire degli imprevisti e potrà godersi questo periodo privo di sospetti su di lei nella speranza di non creare problemi nel rapporto tra Nazli e Ferit.