Agli MTV Movie & TV Awards 2019, che si sono tenuti giorni fa a Santa Monica e hanno visto trionfare 'Game of Thrones' e 'Avengers: Endgame', erano presenti anche alcuni membri del cast di Stranger Things: Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard e Noah Schnapp. I tre giovani attori, interpreti rispettivamente di Dustin Henderson, Mike Wheeler e Will Byers, sono stati intervistati da Entertainment Weekly e hanno rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro della serie che li ha resi famosi in tutto il mondo.

Schnapp ha parlato della possibile conclusione che potrebbe coincidere con la fine della quinta stagione. Ci sono state, però, delle parole che hanno impensierito i fan molto più delle dichiarazioni sulla probabile conclusione. Si tratta di una frase pronunciata da Gaten sul palco della cerimonia di premiazione, mentre annunciava con Wolfhard e Schapp le categorie da premiare. Il giovane ha fatto un commento dicendo che Dustin morirà. Si vocifera sul web da settimane la possibile uscita di scena di un personaggio importante. Sarà Dustin a rimetterci la pelle?

Tre attori di Stranger Things agli MTV Awards: Gaten Matarazzo scherza sulla morte di Dustin

Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard e Noah Schapp, durante gli MTV Awards in onda lunedì, si sono ritrovati insieme sul palco per annunciare le categorie da premiare. Wolfhard e Schnapp hanno iniziato a scherzare sulla necessità di uno 'spoiler alert' prima di proseguire con la cerimonia. Matarazzo, allora, con l'espressione incredula, ha reagito dicendo "Perfetto, ora non ho bisogno di dire che Dustin muore!" e gli altri due ragazzi lo hanno trascinato via.

La scena è apparsa come una gag inscenata per parlare della nuova stagione di Stranger Things che sta per arrivare su Netflix. Da una parte, al pubblico è sembrato difficile pensare che ci fosse qualcosa di vero nelle parole pronunciate da Gaten, dall'altra è sorto qualche dubbio.

Per Gaten Matarazzo la terza stagione di Stranger Things non è adatta ai deboli di cuore'

Le parole pronunciate da Gaten Matarazzo non preoccupano il pubblico ma il dubbio è sempre presente, specialmente da quando si sono diffusi i rumors sulla dipartita di uno dei personaggi principali.

Lo stesso Gaten aveva recentemente definito la terza stagione di Stranger Things "non adatta ai deboli di cuore". Perciò, se da una parte la sua è stata accolta come una battuta, dall'altra ha fatto sorgere il dubbio: "E se fosse davvero così?". Manca veramente poco al rilascio degli episodi inediti su Netflix, perciò, non resta che pazientare e attendere il 4 luglio per scoprire cosa si sono inventati, questa volta, i fratelli Duffer.