Le anticipazioni della nota soap opera spagnola Il Segreto riguardano novità entusiasmanti. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 24 al 28 giugno, Beltran ed Esperanza saranno coinvolti in un'incidente d'auto e saranno dati per dispersi. In seguito gli abitanti della villa organizzeranno una squadra di uomini per andare a cercare i bambini. Più tardi verranno ritrovati i corpi senza vita della bambinaia e dell'autista del mezzo. Nel frattempo Maria non si arrenderà e sarà convinta che i suoi figli siano ancora vivi.

Nel frattempo Prudencio e Fernando Mesia troveranno una misteriosa grotta. Poi Fernando si sporgerà troppo da un burrone e cadrà improvvisamente, l'uomo perderà conoscenza. Di seguito gli altri spoiler della famosa serie iberica.

Beltran ed Esperanza salvati dal Mesia

Nelle prossime puntate de Il Segreto, come detto che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, Fernando Mesia cadrà all'improvviso da un dirupo e perderà i sensi: quando si riprenderà riuscirà a trovare Beltran ed Esperanza nella grotta e gli salverà la vita.

In seguito Julieta Uriarte troverà il suo vestito da sposa fatto a pezzi e sarà notevolmente angosciata e turbata per lo strano avvenimento. Per tale ragione non vorrà andare avanti con i preparativi per le nozze con Saul e vorrà rimandare il lieto evento. Nel frattempo Elsa Laguna deciderà di andare via da Puente Viejo, ma Consuelo cercherà di farle cambiare decisione. In seguito alla caduta Fernando rischierà di morire. Poi Francisca Montenegro accoglierà i bambini alla villa e si comporterà da buona bisnonna.

Puente Viejo colta da un'epidemia

Camelia e Marcela si sentiranno male e avranno la febbre alta. In seguito verranno visitate dal dottor Zabaleta, il quale riscontrerà che le due donne hanno contratto la varicella. Più tardi il medico annuncerà a Carmelo che a Puente Viejo è scoppiata una terribile epidemia. Nel frattempo Elsa Laguna non saprà se accettare il denaro di Consuelo. Poi ad Elsa verrà affidata la gestione dell'ospedale da campo, organizzato appositamente per curare gli ammalati di varicella, in quanto la donna non rischia di essere contagiata dalla malattia perché l'ha già contratta da bambina.

In seguito Prudencio comincerà a seguire Julieta di nascosto. Intanto Julieta vorrà posticipare il suo tanto atteso matrimonio, ma i suoi amici cercheranno di farle cambiare idea. Successivamente Raimundo vorrà che Fernando, non appena ristabilito, prenda la gestione dei conti della villa, ma Francisca non sarà d'accordo con l'uomo. Frattanto il dottor Zabaleta verrà sostituito dal dottor Alvaro Fernandez. Quest'ultimo non andrà molto d'accordo con Elsa, almeno inizialmente l'uomo la considererà addirittura un'assassina, poiché la riterrà colpevole dell'aborto sofferto da Antolina.

Infine Fernando si riprenderà giorno dopo giorno e sarà felice di notare che Maria si stia prendendo cura di lui.