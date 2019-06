Le voci relative alla possibile relazione sentimentale tra Angela Nasti e Guido Grimaldi continuano ad infiammare il Gossip di Uomini e donne. È stato l'ex corteggiatore Amedeo Venza a segnalare il fatto che la tronista avesse lasciato subito Alessio Campoli a causa della frequentazione con il facoltoso armatore napoletano. Tale indiscrezione è stata poi confermata da diversi utenti, che hanno rivelato di avere visto la coppia a Capri, aggiungendo anche delle immagini nelle quali appaiono insieme, anche se in atteggiamento non compromettenti.

Sebbene in precedenza la Nasti avesse spiegato di non voler tornare più a parlare della rottura con Alessio, la bufera esplosa nelle ultime ore nei social network ha reso necessario un suo nuovo intervento per chiarire la tipologia del suo rapporto con Grimaldi.

Angela Nasti sbotta: 'Non c'è nessuna storia'

La segnalazione di Amedeo Venza e di alcuni telespettatori di Uomini e donne in merito al rapporto tra Angela Nasti e Guido Grimaldi ha scatenato una vera bufera sui social network.

Inevitabile il paragone con Sara Affi Fella, anche lei partita per le vacanze senza Luigi Mastroianni, così come le accuse di avere partecipato al dating show solo per visibilità televisiva. In risposta a tutti coloro che l'hanno criticata, l'influencer napoletana ha deciso di intervenire nuovamente su Instagram, chiarendo di non avere alcuna relazione sentimentale con Guido, ritenuto solo un amico. Queste le sue parole: "Non c’è nessuna storia se non un amico sul quale avete tentato di ricamare del gossip. Assurdo come in questo mondo si creino dei polveroni in cui uno si trova all'interno senza capire il perché".

Uomini e donne gossip: Angela ha la coscienza pulita

Proseguendo con il suo sfogo su Instagram, Angela Nasti ha chiarito di non dover nascondere nulla e di avere la coscienza pulita. La sua partecipazione a Uomini e donne, dunque, è avvenuta con i migliori propositi e non per visibilità televisiva, come accaduto in passato per Sara Affi Fella. La napoletana ha sbottato contro chi continua a criticarla ed infangarla senza motivo, dicendosi stanca di dover giustificare sempre le sue azioni.

La parola "fine", che conclude il suo sfogo, lascia presagire al desiderio di non tornare più sull'argomento. Ma sarà davvero possibile? Il suo chiarimento non sembra avere spazzato le polemiche da parte di chi, già durante la programmazione del Trono Classico di Uomini e donne, aveva dei dubbi sul reale interesse della tronista. Il gossip per ora non è dunque destinato ad esaurirsi, quanto meno in attesa dei prossimi sviluppi di questa "telenovela" estiva.