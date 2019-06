Il 4 luglio è sempre più vicino e soltanto un paio di settimane separano il pubblico dalla terza inedita stagione di Stranger Things. I nuovi episodi della serie saranno otto e verranno, come sempre, pubblicati da Netflix. Lo show creato dai fratelli Duffer è iniziato nell'estate del 2016 con una prima stagione che ha riscosso successo in tutto in tutto il mondo. La seconda stagione, composta da nove episodi, è stata diffusa nell'autunno 2017 e la terza arriverà sulla piattaforma il giorno della Festa dell'Indipendenza americana.

Pubblicità

Pubblicità

La scelta della data non è casuale, infatti le nuove vicende di Stranger Things saranno ambientate nell'estate del 1985 e mostreranno una Hawkins più luminosa. Sfortunatamente per i ragazzi protagonisti i mostri non sono scomparsi e si presenteranno nuovi pericoli da affrontare. Da poche ore è stato diffuso online il trailer finale della terza stagione che, tra mostri, minacce, qualche piccola rivelazione sulla trama e tanta tensione, preannuncia una stagione tutt'altro che spensierata. La cittadina di Hawkins sarà nuovamente minacciata e la battaglia, stavolta, sembra ancor più dura da vincere.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel nuovo trailer Billy sembra il nuovo ospite del Mind Flayer

Il trailer finale di Stranger Things 3 inizia con l'agghiacciante frase "Tu ci hai fatti entrare e ora tu dovrai lasciarci restare". Da questo incipit si capisce che le forze del Sottosopra sono ancora sulla Terra e che il varco chiuso alla fine della seconda stagione non le ha rimandate nella loro dimensione. Sembra che il Mind Flayer, dopo aver posseduto Will nella seconda stagione, usi come nuovo ospite Billy.

Pubblicità

La situazione si complica con l'arrivo di alcune forze governative che sembrano impegnate in strani esperimenti e di una spia russa che cerca di capire la situazione..Nelle sequenze successive i ragazzi, con la madre di Will e lo sceriffo Hopper, si trovano intrappolati nel nuovo centro commerciale di Hawkins e si intravede un mostro che, a giudicare dallo sguardo dei personaggi, ha delle dimensioni gigantesche. Dalle parole pronunciate da Undici e gli altri si capisce che non vogliono arrendersi e mettere la parola fine alle minacce del Sottosopra.

I riferimenti a Ghostbusters e Jurassic Park nel trailer di Stranger Things 3

Analizzando il trailer si possono notare dei riferimenti a dei classici cinematografici come Ghostbusters (già presente nella seconda stagione) e a Jurassic Park (quando i ragazzi si nascondono dietro il balcone come la famosa scena della cucina). Sicuramente si vedranno altri richiami e omaggi ma si sapranno solo il 4 luglio quando saranno disponibili gli otto episodi di Stranger Things 3.