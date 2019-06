Gli spoiler di Una vita riservano entusiasmanti novità per i fan della soap opera iberica. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 17 a sabato 22 giugno, i coniugi Cervera temeranno che Paquito possa scoprire tutta la verità riguardo le loro vere identità, per tale ragione cercheranno di impedire che il vigilante faccia arrestare Peña, il vero Iñigo, colpevole dei furti avvenuti a calle Acacias. In seguito Casilda convincerà Rosina ad offire a Jacinto un lavoro come nuovo giardiniere.

Pubblicità

Pubblicità

Nel frattempo Diego organizzerà il funerale per la bambina che lui e Blanca hanno da poco perso. Frattanto Blanca sarà ancora convinta di aver partorito un maschio.

Blanca si reca da Ursula

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse dal 17 al 22 giugno, Blanca sarà ancora estremamente sicura di aver dato alla luce un maschietto, che ha poi chiamato Moises. La Dicenta si recherà da Ursula e le chiederà dove si trova il suo bambino. In seguito Diego e Samuel si chiederanno se la donna stia perdendo la ragione.

Frattanto Leonor annullerà la sua partenza per l'oriente e lo annuncerà a Liberto e Rosina. In seguito Peña, il vero Iñigo, si presenterà a La Deliciosa e rivelerà ai finti coniugi Cervera di essere il colpevole dei furti a calle Acacias. Nel mentre, Arturo Valverde sarà d'accordo sul fatto che Esteban sia presente all'incontro con Ochoa. Diego si prenderà cura di Blanca, oramai notevolmente stanca e sopraffatta dalla spiacevole situazione. Blanca chiederà scusa a Diego per il suo comportamento.

Pubblicità

Successivamente Leonor vorrà risollevare il morale alla sua amica e organizzerà per Blanca una merenda in compagnia di tutti i vicini. Ursula si sentirà molto offesa, poiché non è stata invitata all'evento.

Rosina vuole licenziare Jacinto

Rosina non avrà molta stima per Jacinto e penserà realmente di licenziarlo. Esteban durante l'incontro con Ochoa perderà le staffe, ma Arturo Valverde si immischierà nella situazione e la farà tornare alla normalità.

Intanto Peña, il vero Iñigo, confesserà ai finti Cervera che in realtà ha perso la memoria e che dopo esser stato aggredito è stato salvato da alcuni contadini, i quali hanno ribattezzato l'uomo con il nome di Peña. Nel frattempo Samuel sarà preoccupato che Diego scopra la verità sulla morte di Jaime Alday, ossia che è stato ucciso proprio per mano sua. Successivamente si penserà che Blanca abbia accettato la morte della sua bambina, ma nella realtà sarà ancora convinta della sua tesi e che quindi il piccolo Moises sia ancora vivo.

Pubblicità

Blanca rivelerà i suoi pensieri alla sua amica Leonor. In seguito Ochoa prometterà ad Arturo che gli fornirà la lista dei soldati rimasti ancora imprigionati nelle Filippine per colpa della guerra persa dalla Spagna. Infine, Flora deciderà di assumere il vero Peña a La Deliciosa, per evitare che venga arrestato. Nel mentre Blanca, notevolmente convinta dei suoi pensieri, deciderà di lasciare Diego.