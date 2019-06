Mancano pochi giorni alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island 2019, che prenderà ufficialmente il via lunedì 24 giugno in prima serata su Canale 5. Sei le coppie in gioco, pronte a mettere alla prova la forza dei loro sentimenti nel reality delle tentazioni condotto anche quest'anno da Filippo Bisciglia. Tra di esse anche quella formata da Arcangelo e Nunzia che, già dalla pubblicazione del video di presentazione, hanno fatto mormorare il web, dove molti utenti li hanno paragonati ad Oronzo e Valentina della passata stagione.

Le registrazioni nel villaggio sardo, iniziate già da qualche giorno, svelano già clamorosi colpi di scena e riguardanti una delle sei coppie in gioco che, pare, si sia detta addio dopo poche ore dall'arrivo nel villaggio sardo. Che si tratti proprio di Arcangelo e Nunzia?

Anticipazioni Temptation Island 2019: Arcangelo e Nunzia come Oronzo e Valentina?

L’attesa per l’inizio della nuova edizione di Temptation Island sta per finire e i fan del programma ideato e prodotto da Maria De Filippi, potranno assistere alla messa in onda della prima puntata lunedì 24 giugno a partire dalle 21,20 su Canale 5.

Già da alcuni giorni sono stati pubblicati su 'Witty tv' i video delle sei coppie di fidanzati che si metteranno in gioco nel reality dei sentimenti, pronte a testare la forza del loro amore nella location sarda di Santa Margherita di Pula. Le coppie, come di consueto, verranno divise in due villaggi, dove una squadra di single cercherà di far cadere in tentazione i protagonisti. Tra le sei coppie pronte a mettersi in gioco, anche quella formata da Nunzia e Arcangelo che, stando alle dichiarazioni del video di presentazione, promettono di essere una delle coppie più chiacchierate di questa nuova edizione, dato che il pubblico, scherzosamente, li ha già paragonati ad Oronzo e Valentina dell'edizione 2018.

Temptation Island, la coppia Nunzia e Arcangelo scatena l'ilarità del pubblico

Arcangelo e Nunzia stanno insieme da tredici anni e la ragazza lamenta il fatto che la loro relazione non sia stabile. ‘Me ne ha fatte passare tante’ dichiara Nunzia, che auspica che l’esperienza di Temptation Island le faccia dissolvere i dubbi, permettendole di creare una famiglia con il fidanzato. Dal canto suo Arcangelo ha fatto una dichiarazione che ha scatenato l’ironia del pubblico, in quanto ha confessato che Nunzia è la donna della sua vita, 'ma non vuol dire che deve essere l’unica'.

Parole che inevitabilmente hanno fatto scorrere il pensiero ad Oronzo Carinola, uno degli indiscussi protagonisti della scorsa edizione del programma. Oltre ad Arcangelo e Nunzia, altre cinque coppie sono sbarcate in Sardegna per mettere alla prova i loro sentimenti. Tra di esse una coppia già nota al pubblico di Canale 5 e proveniente dal trono over di Uomini e donne, formata da Cristina e David.