Sabrina Paravicini è un'attrice italiana molto conosciuta dai milioni di telespettatori che seguono la longeva fiction Rai Un medico in famiglia, nella quale ha fatto notare il proprio talento vestendo i panni di Jessica, il personaggio simpatico che lavora a stretto contatto con i dottori Lele e Guido, riuscendo ad avere un ruolo di rilievo all'interno della famiglia Martini. La Paravicini ha una forza d'animo straordinaria e sta combattendo contro un tumore al seno, ma può godere dell'affetto dei fan aggiornati tramite la pagina di Instagram, dove ha anche pubblicato una foto in cui è senza capelli, spiegando di avere iniziato il ciclo di chemioterapia: ma la positività la sta aiutando a reagire nel migliore dei modi.

Uno dei post pubblicati dall'interprete ha creato commozione perché ha spiegato la difficoltà a raccontare la realtà dei fatti alla madre, una problematica che riguarda molte persone. Tra le parole di ringraziamento dell'attrice leggiamo "Eccomi qui con Giada, colgo l'occasione per ringraziarvi tanto per le vostre parole e i vostri messaggi".

Un esempio di forza di volontà e l'affetto dei fan nei confronti dell'attrice

Sabrina Paravicini cerca di essere una madre perfetta che non vuole trascurare il figlio Nino, con il quale ha un rapporto speciale: ha infatti ha rivelato di doversi occupare del figlio affetto dalla sindrome di Asperger.

Attraverso le parole ha voluto dare una testimonianza che sottolinea la forza delle donne, come fatto con questo post: "Ci sono i signori accompagnati dalle figlie o dalle mogli, sono fieri e silenziosi mentre noi chiacchieriamo". Queste dichiarazioni fanno notare il talento di scrittrice della Parravicini, un'attività che ha affiancato a quella di attrice.

L'interprete di Jessica sta raccontando il percorso ai followers dai quali riceve il giusto supporto.

Recentemente l'attrice è stata protagonista di un'intervista, dove ha spiegato il motivo che l'ha costretta a ritirarsi dal mondo dello spettacolo.

Inoltre l'attrice si è accorta di non sentirsi bene nel momento in cui ha avvertito dei dolori al seno, ma gli esami hanno evidenziato la presenza di una cisti tenuta sotto controllo da diversi anni. I controlli sono proseguiti e hanno consentito a Sabrina di capire la verità come ha spiegato: "Il tumore non era ancora operabile, in due settimane ho iniziato la chemioterapia".

L'attrice ci ha tenuto a precisare di aver ricevuto delle offese per via di attacchi fuori luogo da parte di alcune persone che hanno criticato la scelta di fare la chemio. Sabrina Paravicini rappresenta un esempio di forza di volontà e, come ha detto in un post, nonostante i dolori ha preparato i pancake al figlio e svolto i servizi di casa.