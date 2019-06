Lunedì 24 giugno aprirà i battenti la sesta edizione di Temptation Island, sotto la conduzione di Filippo Bisciglia. Dopo aver presentato le sei coppie pronte a mettere in gioco i propri sentimenti, sono stati svelati i nomi di alcuni concorrenti single. Tra questi ci sono alcuni volti già noti al popolo di Mediaset. Le coppie presenti nel cast sono: Katia e Vittorio, Nicola e Sabrina, David e Cristina, Ilaria e Massimo, Jessica e Andrea, Nunzia e Arcangelo.

Pubblicità

Pubblicità

Nel resort dove passeranno 21 giorni, i ragazzi e le ragazze troveranno 12 tentatori e 12 tentatrici.

Poco fa sulla pagina ufficiale del programma, sono stati svelati i nomi di alcuni concorrenti all’interno del reality. Provenienti da Uomini e Donne ci sono Rodolfo Salemi, Alessandro Cannataro e Giulio Raselli. I tre ragazzi, sono stati rispettivamente i corteggiatori di Mara Fasone, Sara Affi Fella e Giulia Cavaglià. Nel villaggio degli uomini invece, ci sarà Federica Lepanto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Quest'ultima è diventata celebre sul piccolo schermo per aver vinto il Grande Fratello 14.

Inoltre, tra i vari single figura anche Nicolas Bovi. Il ragazzo sopracitato è l'ex fidanzato di Beatrice Valli e papà del piccolo Alessandro. In realtà nella foto di presentazione non tutti hanno riconosciuto il giovane. Bovi è stato notato solamente dalle ‘seguaci’ più attente de Il Vicolo delle news.

Armando Incarnato tifa per David e Cristina

L'ex cavaliere del Trono Over ha commentato la presenza di David Sacarantino e Cristina Incorvaia al reality dell'amore.

Pubblicità

Armando Incarnato dopo aver legato con la coppia, sui social ha dichiarato di fare il tifo per loro. L’ex cavaliere è convinto, che il rapporto di David e Cristina uscirà rafforzato dal programma e non distrutto. Ovviamente le parole di Incarnato hanno colto di sorpresa tutti i suoi follower. L'ex cavaliere infatti, non ha mai riservato tanti complimenti verso i protagonisti del dating, in particolare verso Riccardo Guarnieri e Barbara De Santi.

Maria De Filippi: 'Non ci aspettavamo una cosa simile'

Maria De Filippi, attraverso i microfoni di Radio Deejay, ha svelato alcune anticipazioni sulla prima puntata di Temptation Island. La storica conduttrice ha dichiarato di essere rimasta scioccata per quanto accaduto, nel corso della prima registrazione: "Non ci aspettavamo una cosa simile". Stando al racconto della De Filippi, una fidanzata dopo poche ore si sarebbe presa una cotta per un single.

Pubblicità

La ragazza in questione, addirittura avrebbe raccontato dei dettagli sull'intimità vissuta con il suo uomo. Tutto questo avrebbe scatenato l'ira del fidanzato, che dopo essere stato chiamato nel pinnettu per ben due volte, avrebbe richiesto il confronto anticipato.