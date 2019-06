Il 17 giugno, giorno in cui la trasmissione Mediaset Temptation Island farà il suo esordio per la sesta volta, sta per arrivare. Già nelle pagine ufficiali del programma sono state annunciate le prime coppie partecipanti. Di recente sono state annunciate altre due coppie che parteciperanno al reality show. La prima è composta da Nicola e Sabrina, mentre la seconda è formata da Massimo e Ilaria.

Il regolamento del reality show rimane invariato rispetto agli anni precedenti: sei coppie partecipanti al reality dovranno stare separati per circa un mese e nel frattempo saranno tentati da ragazzi o ragazze single. In questo modo i concorrenti possono capire se la loro relazione di coppia funziona realmente oppure no.

Temptation Island: tra le coppie annunciate ci sono Katia e Vittorio

Secondo le anticipazioni presenti sui canali ufficiali del reality show, sono finora quattro le coppie svelate che dovranno provare il loro amore alla loro anima gemella. Tra queste la coppia formata da Katia e Vittorio. Lui ha deciso di partecipare alla trasmissione perchè crede di essere più fedele rispetto alla sua ragazza. Al contrario lei ha ammesso di non essere stata molto presente nei confronti di Vittorio, ciò nonostante lui le ha concesso molto spazio.

Temptation Island: annunciate quattro coppe, tra cui Massimo e Ilaria

La seconda coppia annunciata è formata da Jessica e Andrea. Jessica ha deciso di annullare il matrimonio con Andrea e partecipare alla trasmissione per cercare di capire se realmente il suo ragazzo è fedele a lei in quanto nutre dei dubbi nei suoi confronti. Andrea invece pensa di amare senza ombra di dubbio Jessica, ma dopo quanto dichiarato dalla ragazza, ora è preoccupato per i dubbi che lei nutre, proprio ora che la coppia è a un passo dal matrimonio.

Annunciate altre due coppie: Nicola e Sabrina, Ilaria e Massimo

Sono state annunciate proprio ieri altre due coppie che parteciperanno alla trasmissione. Tra queste la coppia formata da Nicola e Sabrina. Loro hanno deciso di prendere parte del cast del programma per cercare di capire se la differenza di età possa essere un ostacolo per la loro storia d'amore. Sabrina infatti ha circa vent'anni in più rispetto a Nicola e vuole capire se è l'uomo giusto per lei.

Al contrario Nicola, che ha già avuto relazioni sentimentali con altre donne più grandi di lui, non nutre alcun dubbio sui sentimenti che prova per lei.

L'ultima coppia svelata attualmente è composta da Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. La coppia nella loro presentazione ha fatto sapere di non sentirsi ancora abbastanza matura per poter iniziare una storia d'amore che funzioni davvero. Infatti credono che partecipare al reality show estivo di Mediaset possa essere una buona idea per capire se entrambi sono in grado di essere fedeli l'uno con l'altro e amarsi reciprocamente.