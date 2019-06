La nuova edizione di Temptation Island è ai nastri di partenza: questa mattina 3 giugno infatti, il conduttore Filippo Bisciglia ha usato Instagram per informare i telespettatori che lui e gli autori del reality sono partiti per la Sardegna. Nonostante non si conosca ancora la data d'inizio del programma sulle "tentazioni d'amore", il romano ha rassicurato tutti sul cast che presto incontrerà e sulle registrazioni delle puntate che cominceranno tra pochi giorni.

Pubblicità

Pubblicità

Temptation Island: iniziano i lavori in Sardegna

Terminata la stagione 2018/2019 di Uomini e Donne, alcuni membri della redazione hanno già spostato la loro attenzione su un altro programma molto amato di Canale 5: Temptation Island. Questa mattina, infatti, un gruppo di autori del reality e il conduttore Filippo Bisciglia sono partiti alla volta della Sardegna per cominciare a lavorare alla nuova edizione.

Sul profilo Instagram del romano è stato caricato un video girato all'aeroporto di Fiumicino: con queste immagini, lo storico presentatore della versione "Nip" del format Mediaset, ha annunciato l'inizio dell'avventura.

"Mi sto dirigendo verso la mia destinazione preferita, che mi auguro sia anche la vostra televisivamente parlando", ha detto l'uomo rivolendosi direttamente ai tantissimi fan di Temptation.

Temptation Island 2019 al via, Filippo Bisciglia annuncia: 'Stiamo tornando'.

"Adesso non ci resta che arrivare lì, costruire due pinnetti ed aspettare che i ragazzi sbarchino", ha aggiunto Filippo in riferimento alle coppie di fidanzati che quest'anno si metteranno alla prova nei villaggi. "Non vedo l'ora di conoscerli, di incrociare i loro sguardi ed accendere il falò. Stiamo tornando", ha concluso Bisciglia prima di prendere il volo verso il resort che ospiterà lui e la redazione del reality per le prossime settimane.

Pochi dettagli sulla nuova edizione di Temptation

Fatta eccezione per l'arrivo della squadra di Temptation Island in Sardegna, non è trapelata nessun'altra anticipazione sull'edizione che andrà in onda quest'estate su Canale 5.

Pubblicità

Si sa con certezza che sono già state scelte le coppie che animeranno le nuove puntate del reality, ma per adesso non è circolato il nome di nessuno dei fidanzati che si metteranno alla prova nei villaggi con le ragazze single.

L'edizione 2019 del format Mediaset, dunque, sarà trasmesso tra giugno e luglio in prima serata e la conduzione è affidata per l'ennesima volta a Filippo Bisciglia, veterano della versione "Nip" del programma. Chissà se anche quest'anno nel cast sarà inserita una coppia formata da personaggi famosi, come nel 2018 è successo con Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne Over.