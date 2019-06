La prossima settimana, in Spagna, andranno in onda altre avvincenti puntate della soap opera Il Segreto. Stando alle ultime indiscrezioni, durante gli episodi che verranno trasmessi alla televisione iberica da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, Carmelo Leal farà di tutto pur di vendicare la morte della moglie Adela.

Invece Maria lascerà Puente Viejo e, dietro consiglio di Fernando, rientrerà a Cuba. Infine, sempre tenendo conto degli spoiler spagnoli, Elsa Laguna tornerà a casa dopo il buon esito del delicato intervento al cuore.

Carmelo, disperato per la dipartita della sua adorata Adela, deciderà di vendicarsi di Donna Francisca, ritenendola responsabile del sabotaggio dell'automobile su cui viaggiava la moglie. Severo apprenderà da Meliton che Leal si è impossessato di un'arma di fuoco. Quest'ultimo, infatti, avrà intenzione di sparare alla Montenegro. Tuttavia, quando attenterà alla vita della matrona, questa verrà salvata da Mauricio che le farà da scudo: ferito gravemente, Godoy verrà subito trasferito alla Casona.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Elsa apprende della morte di Adela.

Intanto la polizia non troverà alcuna prova per incolpare il vedovo del tentato omicidio nei confronti della dark lady.

Nel frattempo proprio Carmelo confesserà al suo amico Severo di aver provato ad uccidere Donna Francisca. Quest'ultima, dal canto suo, dopo l'affronto subito attenderà il risveglio di Godoy per organizzare la sua vendetta ai danni di Leal.

La Laguna esce dall'ospedale e scopre della morte di Adela

Tutti gli abitanti di Puente Viejo si prepareranno ad accogliere di nuovo tra loro Elsa Laguna che, ristabilitasi dall'intervento chirurgico al cuore, sarà pronta per tornare a casa.

La giovane fin da subito noterà l'assenza di Adela, palesando un certo disagio. Sarà la perfida Antolina a rivelarle fin da subito che la moglie di Carmelo è deceduta tragicamente a causa di un incidente stradale.

Isaac andrà su tutte le furie, accusando l'ex moglie di aver rovinato intenzionalmente la festa organizzata per Elsa. Questa, nel frattempo, dopo aver appreso la drammatica notizia apparirà sempre più debole, fino a quando non sverrà a terra.

Mesia porta Maria e i bambini lontano dalla Casona

Fernando Mesia, preoccupato per la guerra in corso tra i Santacruz e Donna Francisca, inviterà Maria a trasferirsi a Cuba insieme ai bambini. La nipote della matrona accetterà il consiglio e lascerà Puente Viejo insieme a Mesia e ai suoi figli. La Montenegro non prenderà affatto bene la decisione improvvisa della nipote, mentre Raimundo sarà favorevole.

Fernando, una volta arrivato a L'Avana, si dedicherà completamente a Maria, nella speranza che un luminare possa operarla al midollo spinale per consentirle di tornare a camminare.