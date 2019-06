L'arrivo di Leonardo Arena nelle trame di Un posto al sole sta scatenando la curiosità dei fan della soap partenopea, ansiosi di scoprire quale sia il mistero di cui è portatore. Nelle recenti puntate trasmesse su Rai 3, l'amico di Tommaso è entrato nella vita di Serena e il loro rapporto andrà ulteriormente rafforzandosi nel corso della prossima settimana. Le anticipazioni relative al periodo compreso dal 1° al 5 luglio confermano, infatti, che i due trascorreranno molto tempo insieme e si conosceranno meglio.

Ma qualcosa turberà il loro rapporto a causa di una scoperta inaspettata: di cosa si tratterà? Le ipotesi che circolano sui social network sono le più disperate e in molti casi inducono a pensare ad un possibile legame tra Leonardo e Tommaso che, secondo una buona parte di fan, potrebbero addirittura essere la stessa persona.

Un posto al sole anticipazioni: Filippo fa una proposta a Leonardo

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Un posto al sole dal 1° al 5 luglio, le circostanze porteranno Serena e Leonardo a trascorrere molto insieme.

Proprio tale frequentazione porterà la Cirillo a fare una scoperta che potrebbe cambiare la sua opinione sull'amico di Tommaso. Si tratterebbe quindi di una cambiamento in senso negativo, dato che successivamente la mamma di Irene dovrà fare i conti con un'altra novità. Filippo farà un'allettante proposta al nuovo arrivato (lasciando chiaramente presagire che potrebbe trattarsi di una proposta di lavoro) e tale notizia metterà in allarme di Serena, inevitabilmente preoccupata per la permanenza di Arena nella vita di tutta la famiglia.

L'ipotesi più plausibile resta il ritrovamento della droga nella barca un tempo appartenuta a Tommaso, ma a tal proposito sarà meglio non dare nulla per scontato.

La somiglianza con Tommaso incuriosisce i fan

Da quanto l'attore Erik Tonelli è entrato nel cast di Un posto al sole, interpretando il misterioso Leonardo Arena, i fan della soap continuano a chiedersi quali sviluppi porterà con sé il nuovo personaggio. La somiglianza tra lui e Tommaso Sartori, infatti, è apparsa subito evidente e insieme ad essa è rimasta forte la convinzione che quanto accaduto in Messico non sia stato completamente svelato.

Tommaso è morto davvero come è stato fatto credere a Roberto e Filippo? L'ipotesi più insistente, a tal riguardo, è che Leonardo in realtà sia Tommaso dopo essersi sottoposto ad una plastica facciale. Ma tale idea sembrerebbe essere stata smentita dallo stesso attore Erik Tonelli che ha messo il suo like al commento di una follower, secondo la quale la teoria della chirurgia plastica sarebbe insensata. Anche una sua recente Instagram Story è andata in questa direzione, lasciando chiaramente presagire a sorprese di altro tipo in questa avvincente trama.