Lunedì 24 giugno prenderà il via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island, il reality sui sentimenti condotto anche quest'anno da Filippo Bisciglia. Se negli ultimi giorni i fan hanno avuto modo di cominciare a conoscere le sei coppie di fidanzati pronte a mettersi in gioco, al momento è ancora mistero sui nomi di tentatori e tentatrici che saranno presenti nel villaggio sardo di Santa Margherita di Pula.

Solo in queste ultime ore la storica collaboratrice di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, ha svelato sui suoi profili social le identità dei primi due tentatori. E così si è appreso che si tratta di due ex corteggiatori di Giulia Cavaglià, Giulio Raselli e Flavio Barattucci.

Giulio Raselli e Flavio Barattucci da Uomini e Donne a Temptation Island

L'attesa per la messa in onda della prima puntata di Temptation Island sta per terminare giacché, stando a quanto comunicato dalle pagine social ufficiali del programma di Maria De Filippi, il debutto è previsto per lunedì 24 giugno in prime-time su Canale 5. Se le 6 coppie di concorrenti sono già state comunicate, per adesso non vi è ancora alcuna certezza su tentatori e tentatrici che cercheranno di seminare zizzania tra i fidanzati nel resort sardo.

Solo in queste ultime ore, l'autrice Raffaella Mennoia ha svelato i nomi dei primi due tentatori che provengono direttamente dal trono classico di Uomini e donne. Si tratta di due ex corteggiatori di Giulia Cavaglià, Flavio Barattucci e Giulio Raselli, quest'ultimo arrivato fino alla scelta finale, quando la tronista torinese gli ha preferito il rivale Manuel.

Temptation Island: gli ex corteggiatori della Cavaglià tra i tentatori

Oltre alle parole di Raffaella Mennoia, anche i profili social dei due giovani sembrano confermare quanto dichiarato, poiché da oltre una settimana entrambi non postano nulla sui social network.

Giulio, che vanta oltre 100mila follower su Instagram, è stato molto apprezzato durante il suo percorso a Uomini e Donne, lasciando l'amaro in bocca al nutrito pubblico del dating-show per non essere stato scelto dalla Cavaglià. Flavio, invece, viene ricordato per aver lasciato inaspettatamente il parterre del trono classico nel momento in cui la tronista ne ha messo in dubbio l'onestà.

Due ragazzi molto apprezzati dai telespettatori di Canale 5, che avranno quindi l’opportunità di seguirli e conoscerli ancora meglio nella nuova edizione di Temptation Island, alla quale prenderanno parte altri due volti noti di Uomini e Donne, David e Cristina, provenienti direttamente dal trono over del dating-show di Maria De Filippi.

Appuntamento, dunque, con la puntata d'esordio della nuova edizione del reality dei sentimenti per lunedì 24 giugno a partire dalle 21:20 su Canale 5, quando finalmente sarà possibile scoprire i volti di tutti i tentatori del programma.