Temptation Island sta per arrivare sugli schermi televisivi con la sesta edizione. Dal 17 giugno, infatti, Filippo Bisciglia racconterà su canale 5 le avventure delle coppie in prova d'amore.

Svelate le ultime due coppie

Quest'anno tra i partecipanti ci saranno anche David Scarantino e Cristina Incorvaia. La coppia è nata negli studi di Uomini e Donne, altro fortunato programma creato da Maria De Filippi, nella categoria Over.

Appena lasciato il programma di canale 5, presi dall'entusiasmo, i due hanno deciso subito di convivere bruciando le tappe.

Adesso, però, il vivere insieme ha fatto sorgere dei dubbi che la coppia vorrebbe risolvere. Lei ha dichiarato che le discussioni sono troppe, anche per motivi di poca importanza, e si domanda se David sia l'uomo giusto per lei. Lui ha aggiunto di avere molta voglia di crearsi una famiglia, ma se dovesse capire che i due non sono fatti l'uno per l'altra, sarebbe meglio chiudere adesso la storia, piuttosto che quando ci sarà di mezzo un figlio.

Sempre attraverso Instagram, da Temptation Island è stata presentata la sesta coppia ufficiale.

Temptation Island: tutte le coppie sono state presentate

Questa, in particolar modo ha scatenato i commenti dei fan perché promette scintille già dalle prime battute. Loro sono Nunzia e Arcangelo e la loro relazione va avanti da 13 anni. Lei ha esordito col dire che lui gliene ha fatte passare tante in questi anni e spera che vederlo alla prova con le tentatrici possa toglierle dalla testa i dubbi che ha nei suoi confronti. Lui ha affermato che lei è quella che considera la donna della sua vita, ma non esclude che ci possa essere posto per qualcun'altra, perché la vita è una e deve essere vissuta appieno. Quest'ultimo commento non promette bene per i due, soprattutto per lei che dopo questa esperienza vorrebbe crearsi una famiglia.

Il cast al completo

Anche le altre quattro coppie che prenderanno parte a questa edizione promettono puntate sorprendenti.

Nella coppia di Jessica a Andrea è la ragazza ad avere dei dubbi sul loro rapporto e vuole metterlo alla prova partecipando a questo gioco. I due hanno disdetto anche un matrimonio.

In Katia e Vittorio i dubbi sono da parte di lui. La ragazza ha infatti dichiarato di volersi vivere questa esperienza in maniera aperta e in totale libertà.

Nicola e Sabrina hanno la particolarità di avere vent'anni di differenza. La donna è più grande e questa è la prima relazione che intraprende con un uomo più giovane. Lui, invece si è sempre rapportato con donne più mature. I due vogliono capire se è il caso di pensare a fare progetti più seri per il loro futuro.

Ilaria e Massimo hanno il problema della Playstation. Il difetto di lui che la ragazza lamenta è proprio il suo essere troppo infantile.

Lui invece sostiene di sentirsi in gabbia e non sentirsi libero di fare una partita. Sarà senza dubbio un'edizione scoppiettante.