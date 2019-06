Il comportamento fuori controllo di Thomas sarà al centro delle nuove puntate americane di Beautiful, in onda attualmente negli Stati Uniti. Il Forrester, infatti, sarà protagonista di un nuovo gesto inaspettato nei confronti di Hope che desterà le preoccupazioni di Brooke.

Beautiful: Thomas fuori controllo, Brooke preoccupata

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate in onda in America a fine giugno, svelano che Thomas apparirà sempre più ossessionato nei confronti di Hope.

Il suo comportamento verrà notato da Brooke, che si convincerà che il Forrester sia instabile. La Logan, a questo punto, si preoccuperà moltissimo per la figlia, visto che ha già annullato il suo matrimonio con Liam. Hope, infatti, si convincerà che sua figlia Beth sia deceduta durante la fasi conclusive del parto, tanto da voler fare a tutti i costi da madre a Douglas. Il bambino, dopo la morte della madre Caroline, avvertirà il desiderio di avere accanto una figura materna.

Il figlio di Ridge, a questo punto, approfitterà di questa situazione per stare sempre più tempo vicino alla Logan. Brooke, nel frattempo, disapproverà questa vicinanza, tanto da parlare con sua figlia. Dall'altro canto, Thomas verrà a conoscenza della verità sulla figlioletta di Hope e Liam.

Il Forrester cancella la foto di Phoebe dal telefono di Hope

Le trame americane di Beautiful, in programma tra un anno e mezzo sui teleschermi di Canale 5, raccontano che il Forrester, nonostante i rimorsi di coscienza, deciderà di mantenere il silenzio.

L'uomo, infatti, si recherà a casa della sorella Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) per svelarle la verità sull'adozione di Phoebe. Peccato che poi ritorni sui suoi passi in quanto ha paura che Hope torni tra le braccia di Liam per formare una famiglia felice. Nel frattempo, il figlio di Ridge (Thorsten Kaye) commetterà un nuovo gesto discutibile. Infatti cancellerà una foto di Phoebe inviata dallo Spencer al cellulare della Logan.

La Logan in ansia per la figlia

Ebbene sì, Thomas deciderà di allontanare Hope (Annika Noelle) per sempre dal figlio di Bill.

Poco dopo, la giovane si accorgerà della sparizione della foto, tanto da farne parola a sua madre. In questo frangente, Brooke (Katherine Kelly Lang) farà presente alla figlia di non credere alle buone intenzioni del fratello di Steffy. Inoltre le confesserà di essere convinta che dietro tutto questo ci sia un piano ben architettato, tanto da credere che stia manipolando Douglas per arrivare a lei. Dall'altro canto, Thomas risulterà sempre più fuori controllo dopo il suo ritorno a Los Angeles.

I sospetti della moglie di Ridge troveranno conferma? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate a Los Angeles.