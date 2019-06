La sesta edizione di Temptation Island sta per aprire i battenti. Il programma condotto da Filippo Bisciglia effettuerà il suo esordio il prossimo lunedì 24 giugno. In seguito ad un intervento telefonico di Maria De Filippi su Radio Deejay, sono state svelate alcune anticipazioni. Durante la prima puntata i telespettatori assisteranno ad una scena inedita. Una coppia dopo sole 4 ore dalla prima registrazione, ha deciso di lasciare il programma. Maria De Filippi ha esordito così: “Nessuno di noi se l’aspettava, visto che è avvenuto poche ore dopo l’ingresso nei villaggi”.

In seguito Queen Mary ha fornito alcuni dettagli sull’accaduto: “La fidanzata di uno ha preso una specie di cotta per un single”. Dal racconto della conduttrice Mediaset è emerso che solamente poche ore dopo la prima registrazione, uno dei ragazzi è stato convocato nel pinnettu. Nella clip il ragazzo ha visto la sua fidanzata legare particolarmente con un tentatore. Addirittura la donna, avrebbe riferito dei dettagli intimi sul rapporto con il suo fidanzato.

Poco dopo, lo stesso ragazzo è stato convocato nuovamente nella zona allestita per visionare i video. Terminata la visualizzazione della seconda clip, Maria De Filippi ha riferito che il giovane ha reagito in malomodo: “Non dico che piangesse, ma quasi”. Dopo il falò di confronto, la coppia ha scelto di terminare l’esperienza all’interno del reality, prendendo due strade diverse.

La De Filippi ha cercato in tutti i modi di mettersi nei panni del giovane.

Soprattutto perché il ragazzo si è trovato ad ascoltare la sua donna mentre parlava di cose intime con uno sconosciuto. Per sapere di quale coppia si tratta, bisogna attendere la messa in onda della prima puntata.

Tutte le coppie del reality

Le coppie che hanno scelto di mettere in gioco i propri sentimenti sono 6. All’interno del cast ci sarà solamente una coppia vip, ovvero quella formata da David e Cristina. Poi ci saranno: Jessica e Andrea, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola, Nunzia e Arcangelo. Quest’ultima coppia in particolare sta già facendo molto discutere per via della dichiarazioni del giovane.

Arcangelo: ‘La vita è una e dev’essere vissuta’

Le parole di Arcangelo nel video di presentazione stanno facendo molto discutere. Il giovane ha detto: “La vita è una e dev’essere vissuta”. Il concorrente ha riferito di essere innamorato della sua donna, ma non ha escluso che in futuro possa conoscere altre persone. Le dichiarazioni di Arcangelo hanno diviso l’opinione pubblica. Tra i vari telespettatori c’è anche chi ha già definito la coppia in modo ironico come i nuovi ‘Oronzo e Valentina’.