Dal 10 giugno va in onda sul piccolo schermo la soap opera turca 'Bitter sweet-intrighi d'amore'. Le anticipazioni dell'appuntamento trasmesso su canale 5 mercoledì 26 giugno alle ore 14:45 fanno notare che Bulut dovrà fare i conti con la decisione del giudice. Hackan e Demet riusciranno infatti a ottenere quanto voluto in base al piano organizzato per avere l'affidamento esclusivo del bambino. La soap opera Bitter Sweet sta incuriosendo notevolmente il pubblico, in particolare delle fan che cercano di avere maggiori informazioni intorno alla persona di Can Yaman.

Quest'ultimo è stato ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Tv sorrisi e canzoni', nella quale ha svelato dei retroscena sulla sua vita privata, ponendo l'accento sul rapporto con l'Italia. Il modello turco ha detto di conoscere la lingua italiana e di essersi recato in varie occasioni nella nostra penisola, che pare amare molto.

La giovane cuoca si accorge della sofferenza di Bulut

Le anticipazioni della soap raccontano che la giovane chef deciderà di organizzarsi al meglio per non trascurare il bambino e vorrà dividersi tra il Lavoro e le visite fatte al piccolo Bulut.

La sorella di Asuman non avrà intenzione di chiudere i rapporti con il piccolo e, nonostante il suo trasferimento, troverà il modo per entrare in contatto con lui. La ragazza, una volta recatasi a casa di Hackan (Necip Memili) e Demet, si renderà conto della nostalgia avvertita dal piccolo Bulut per via della distanza dall'Aslan. L'imprenditore tuttavia non vorrà fare un passo indietro, in quanto deciderà di non presentarsi a casa dei rivali per via di una discordia incolmabile.

Bulut malinconico dopo la decisione dei giudici

Il nipote di Ferit non riuscirà ad accettare la notizia del trasferimento a casa degli zii, essendosi molto affezionato a Nazli. Il ragazzino è riuscito a costruire un rapporto speciale con l'aspirante chef, ma si vedrà costretto ad allontanarsi da lei per via della decisione dei giudici. Bulut non accetterà l'idea di cambiare casa, dopo aver vissuto momenti spensierati all'interno della villa dell'Aslan. Nazli (Ozge Gurel) sarà dispiaciuta nel vedere il piccolo così malinconico e farà di tutto per consolarlo.

Ferit non ha intenzione di andare a casa di Hackan e Demet

Ferit non sarà pronto a ricucire il rapporto con Demet (Alara Bozbey) e suo marito. Stando alle anticipazioni però, si presenterà un retroscena che potrebbe rivelarsi determinante per sperare in un riavvicinamento con i parenti. Si avvicinerà infatti il giorno del compleanno di Bulut, l'occasione perfetta per poter chiarire le questioni irrisolte con Demet e il marito.