Fidanzate da una parte, fidanzati dall'altra, immersi in un magnifico scenario, tra la natura incontaminata dell’Is Morus Relais, un resort di lusso in Sardegna, per trascorrere 21 giorni divisi in due villaggi, gli uomini in compagnia di 13 sexy tentatrici e le donne di 13 aitanti giovanotti single: torna stasera su Canale 5, in prima serata, Temptation Island. Giunto alla sesta edizione, il reality estivo, ormai un grande 'classico' secondo la formula ideata da Maria De Filippi e prodotto dalla sua società, Fascino, mette alla prova relazioni e sentimenti per scoprire se le coppie che si cimentano nella sfida siano unite da vero amore. A presentarlo, è sempre Filippo Bisciglia. Tra le coppie, una è in crisi fin da questa prima puntata.

Pubblicità

Pubblicità

Temptation Island, prima puntata 'spoilerata' da Maria De Filippi

Tra le sei coppie che metteranno alla prova sentimenti e fedeltà, l'unica nota è quella formata da David Scarantino e Cristina Incorvaia provenienti dal Trono Over di Uomini e donne dove ci hanno abituati a continui litigi ed alti e bassi. Cristina vuole capire se ha fatto la scelta giusta andando a convivere con David. Lui, pur essendo molto innamorato di lei, non vorrebbe rimanere 'scottato'.

Pubblicità

Le altre coppie, che si faranno conoscere nel corso delle sei puntate, sono le seguenti: Vittorio e Katia, Arcangelo e Nunzia, Nicola e Sabrina, Andrea e Jessica, Massimo e Ilaria. Tra di loro, spiccano Jessica e Andrea, reduci da un matrimonio disdetto all’ultimo momento perché lei dubita di lui.

Per 21 giorni vivranno isolate dal mondo e dalla realtà quotidiana, per scoprire se la voglia di ritrovarsi con il partner con cui sono arrivati, sia al di sopra di ogni tentazione, o se il desiderio di libertà e di fare nuove esperienze cancelli una storia che sembrava importante.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Di certo, chi arriverà all'ultimo falò, dovrà rispondere alla fatidica domanda: "Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?". Ma quest'anno, secondo un'anticipazione fatta proprio da Maria De Filippi e da lei stessa definita choccante, nel corso di un'intervista rilasciata a Rudy Zerbi e Laura Antonini a Radio Deejay, una delle coppie, giocando largamente d'anticipo, per la prima volta nella storia del reality, è scoppiata dopo 4 ore dall’inizio delle registrazioni.

La coppia si è detta addio e ha lasciato il programma dopo che la fidanzata avrebbe addirittura perso la testa all'istante per uno dei 13 tentatori tra cui ci sono ex corteggiatori di Uomini e Donne. Si vedrà nella puntata di stasera.

'Non è il reality dei tradimenti, è la vita reale'

"Estate molto calda con temperature da bollino rosso già da stasera e qualche burrasca imprevista". Intervistato da Leggo, Filippo Bisciglia che accompagna le coppie nel canonico viaggio di 21 giorni tra sentimenti non sempre lineari, ha precisato che il programma non è un reality dei tradimenti, ma uno spicchio di vita reale.

Pubblicità

"Siamo tutti bravi a fare i fidanzati perfetti all’interno della propria confort zone", dice Bisciglia, ma poi nessuno sa nella vita di tutti i giorni come si comporti il partner quando si è lontani, sostiene l'attore conduttore che proprio oggi compie 42 anni. Lui che non parteciperebbe mai al 'docu-reality' se non da tentatore, sostiene che se la voglia di apparire non manca tra le coppie protagoniste, quelle che hanno più discusso nelle passate edizioni e si sono messe in gioco, esistono ancora nella vita reale.

Pubblicità

Sul caso della coppia scoppiata da subito, Bisciglia ha detto che i partner in questione si sono ritrovati all'istante al falò di confronto, non per gesti o atteggiamenti che avrebbero indispettito uno dei due, ma per commenti fatti, parole sentite: qualcosa che dimostra come oggi le giovane coppie non sappiano parlare e spesso si preferisca il filtro di una chat a un confronto diretto. Ma questo è solo un aspetto che sarà evidenziato dal reality, sempre pieno di colpi di scena, come succede nelle faccende amorose.