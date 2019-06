Secondo le ultime indiscrezioni, la sesta edizione del Reality Show estivo Temptation Island, partirà il prossimo lunedì 24 giugno in prima serata su Canale 5. La prima puntata del programma condotto dall'ex gieffino Filippo Bisciglia sarà molto movimentata, ancor di più di quella dello scorso settembre di Temptation Island Vip. Infatti, l'anno scorso capitò che Marcello Esposito, sicuro del suo amore, volle uscire dopo una sola puntata.

Questa volta invece, la situazione come rivelato dal sito davidemaggio.it è completamente diversa, in quanto è stato chiesto subito un falò di confronto che sfocerà in un addio.

Inoltre, ad aggiungere dettagli a questa vicenda è stata Maria De Filippi che si è definita scioccata da quanto accaduto dopo sole poche ore. In particolare, la conduttrice romana ha rivelato durante il programma condotto da Rudy Zerbi a Radio Deejay che una delle sei coppie che prenderanno parte al reality show in Sardegna ha resistito appena 4 ore e poi è scoppiata.

È stata una delle fidanzate che dopo nemmeno un giorno ha perso la testa per uno dei 13 uomini single che parteciperanno a Temptation Island 6.

Ma non è tutto, perché la De Filippi ha anche aggiunto che la ragazza in questione si è subito messa a raccontare i dettagli più intimi con il fidanzato a questo tentatore. Il povero ragazzo dopo aver visto il filmato con protagonista la sua ragazza, è scoppiato quasi in lacrime. Poi, ha subito preteso il falò al cospetto del conduttore del reality show di Mediaset. In questo frangente è arrivata la rottura definitiva tra i due ragazzi.

Le sei coppie in gara in Sardegna

Dunque, il programma tv ha preso un risvolto davvero inaspettato anche per la De Filippi e Bisciglia.

Infatti, nessuno si aspettava che dopo così poche ore ci potesse essere una rottura definitiva di una delle coppie. Come vi abbiamo già anticipato in precedenza, il viaggio dei sentimenti estivo partirà ufficialmente il prossimo lunedì e lei sei coppie in gara in questa sesta edizione sono: Nunzia e Arcangelo, Massimo e Ilaria, David e Cristina, Nicola e Sabrina, Katia e Vittorio e Jessica e Andrea.

Le registrazioni stanno proseguendo a gonfie vele ed è ormai tutto pronto per lasciare la terraferma e farsi trasportare dalle onde dell'isola più bella dell'estate.

Il programma anche quest'anno racconterà le avventure di sei coppie che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti e avere maggiori conferme sul loro rapporto e la loro storia d'amore.

Le coppie vivranno divise in due villaggi: da una parte i fidanzati trascorreranno il loro tempo tra sport ed escursioni insieme a 13 tentatrici single, mentre dall'altra parte le fidanzate saranno sempre in compagnia di altrettanti tentatori single.