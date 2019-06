Ieri, lunedì 24 giugno, è andata in onda la prima puntata della sesta edizione di Temptation Island. Il Reality Show più caldo dell'estate ha, finalmente, riaperto i battenti. Le cose che sono accadute nel corso della prima puntata sono state davvero moltissime. Una coppia ha addirittura richiesto il falò di confronto, stiamo parlando di Jessica e Andrea. Quest'ultimo, infatti, in seguito ai comportamenti della sua fidanzata, ha deciso di incontrarla.

La ragazza, però, ha rifiutato il confronto immediato con lui. Ad ogni modo, loro non sono stati gli unici a generare scalpore. Ci hanno pensato anche Ilaria e Massimo. Quest'ultimo si è molto avvicinato alla tentatrice Federica Lepanto. I fan più attenti avranno sicuramente riconosciuto la ragazza. Lei è, infatti, la vincitrice di una precedente edizione del Grande Fratello. Ebbene, la Lepanto ha subito generato molto scalpore dal momento che è tornata attiva sui social prima del previsto, facendo degli spoiler inaspettati sul programma.

La ragazza, infatti, ha svelato di essere andata via prima dal reality show.

Federica Lepanto torna attiva sui social prima del previsto

Federica Lepanto, vincitrice di una precedente edizione del Grande Fratello, ha trovato un'altissima complicità con Massimo. I due si sono lasciati andare ad importanti confessioni, al punto da generare motla sofferenza in Ilaria. Quest'ultima si è mostrata parecchio infastidita dal comportamento del suo uomo.

Ad ogni modo, nelle ultime ore, a generare maggiore scalpore ci ha pensato proprio la tentatrice.

Come tutti sapranno, infatti, il programma è ovviamente registrato, tuttavia, non è ancora noto se le registrazioni siano finite oppure no. Pertanto, il ritorno di Federica sui social ha generato un bel po' di caos sul web. Molti utenti, infatti, le hanno domandato come mai fosse già tornata attiva e la ragazza ha confessato di essere uscita prima dal reality show. Questo, ovviamente, ha fatto sorgere delle domande.

Lo spoiler involontario della ragazza crea scalpore

La Lepanto è uscita prima perché Massimo e Ilaria hanno abbandonato anticipatamente il programma, oppure è andata via per qualche altro ignoto motivo?

Al momento non è stata fatta ancora chiarezza in merito all'argomento. Ad ogni modo, Federica si è limitata a dire che le cose non sono andate come si augurava e come sperava. Tuttavia, è contenta del percorso a cui ha dato luogo poiché è sempre stata sincera e se stessa.

Le parole della Lepanto, però, hanno lasciato poco spazio all'immaginazione. Tra lei e Massimo, infatti, pare che il flirt non sia continuato. La produzione prenderà dei provvedimenti contro Federica per lo spoiler inaspettato?

Vedremo.