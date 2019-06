Recentemente Gianni Sperti è stato protagonista di un'intervista al giornale 'Panorama' dove ha avuto modo di ripercorrere i momenti principali della sua carriera lavorativa e ha posto l'accento sul rapporto con Maria De Filippi. Si tratta di uno dei volti indiscussi della trasmissione 'Uomini e donne' e non è un caso che da diciassette anni fa parte del cast del dating show della De Filippi. Nel corso delle stagioni televisive, Sperti si è distinto per essere divenuto un punto di riferimento per il pubblico e i protagonisti.

Non si possono dimenticare gli inizi di Gianni Sperti che ha esordito a livello televisivo con la partecipazione a "La sai l'ultima?" per diventare una presenza fissa in "Buona Domenica" condotto da Maurizio Costanzo. L'opinionista è stato al centro dell'attenzione del gossip per via della relazione con Paola Barale terminata dopo il divorzio. Inoltre negli anni duemila Gianni Sperti ha lavorato ad alcune edizioni del talent show 'Amici' in qualità di ballerino professionista.

Parliamo di uno dei motivi per i quali vi è un forte legame tra l'opinionista e la presentatrice come dimostrano le parole dell'uomo: "C'è stima e affetto reciproco".

Il ruolo ricoperto all'interno di 'Uomini e donne'

Sperti ha continuato dicendo che gli basta uno sguardo per capire cosa gli voglia comunicare la De Filippi. Nel corso della chiacchierata con Panorama, Gianni Sperti ha scherzato riguardo a Maria spiegando che è una psicologa mancata.

Non si è detto stanco della partecipazione a Uomini e donne definito come "un programma imprevedibile" facendo notare quanto i protagonisti dei troni abbiano la capacità nel corso delle settimane di alzare l'asticella. Inoltre Gianni Sperti all'interno di Uomini e donne ha smascherato gli imbrogli dei protagonisti come avvenuto nel caso di Sara Affi Fella.

Il rapporto con la presentatrice Maria De Filippi

L'opinionista ha fatto notare di essere infastidito dalle prese in giro ed è convinto di difendere il programma per via del lavoro presente dietro la trasmissione.

Gianni Sperti ha raccontato degli aneddoti presenti nel backstage di Uomini e donne dove si incontrano i tronisti. Il ballerino ha ricordato il modo in cui è nata la partecipazione alla trasmissione parlando della cena con Maria e Tina Cipollari. L'opinionista ha voluto sottolineare che pensava di aver ricevuto la possibilità di un'ospitata. Sperti ha fatto un ringraziamento speciale alla De Filippi: "Mi ha dato una possibilità nel momento più difficile della mia vita".

Infine riguardo alla presunta omosessualità, Gianni Sperti ha affermato: "Gli outing forzati non mi sono mai piaciuti".