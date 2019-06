La serie televisiva iberica “Il Segreto” verrà caratterizzata da un nuovo decesso nei prossimi episodi spagnoli. Le anticipazioni dicono che tutto ha avuto inizio quando Antolina Ramos, dopo essere stata smascherata da Isaac Guerrero ed Elsa Laguna, ha fatto perdere le sue tracce per impedire al sergente Cifuentes di arrestarla. A quel punto l’ex ancella si è appropriata di un’arma da fuoco appartenente al comune, per mettere fuori gioco una volta per tutte l'amante di suo marito.

Gli spoiler dei capitoli in programmazione su “Antena 3” la prossima settimana segnalano che la moglie del carpentiere non riuscirà a portare al termine la sua vendetta. L’ex ancella tenterà di uccidere il marito Isaac dopo avergli dato un appuntamento, e durante lo scontro cadrà in un burrone. A seguito dell’incidente la nemica di Elsa verrà dichiarata morta.

Antolina ruba un'arma da fuoco, Isaac accetta di recarsi all’appuntamento della moglie

Nelle puntate che sono andate in onda in Spagna questa settimana appena passata cioè dal 24 al 28 giugno 2019, Antolina dopo aver fatto perdere le sue tracce per essere caduta nella trappola di Isaac ed Elsa, che sono riusciti a farle confessare tutti i suoi crimini, ha preparato la sua vendetta.

L’ex ancella si è introdotta al municipio precisamente nel capitolo 2.109, e si è impossessata di un’arma da fuoco con l’intenzione di uccidere la sua rivale. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno dall’1 al 5 luglio 2019 dicono che Meliton si accorgerà subito della sparizione dell’arma da fuoco invitando tutti gli abitanti a guardarsi le spalle. Successivamente la Ramos, dopo aver commesso un furto nel negozio di alimentari di Dolores, inviterà il marito Isaac a recarsi ad un suo appuntamento per stringere un accordo.

In realtà l’ex ancella vorrà tendere un tranello al falegname. Irene scoprirà che la sua amica Adela è morta per mano del sindaco di Belmonte. Fernando dopo aver ricevuto le scuse di Raimundo per aver sospettato che fosse coinvolto con la morte della maestra, deciderà di aiutare Carmelo e Severo a vendicarsi. Il Guerrero accetterà di incontrare la moglie, in modo da non far correre ulteriori rischi ad Elsa.

La moglie del Guerrero cade in un precipizio, Elsa, Consuelo e Marcela in ansia

Il carpentiere sarà convinto che l’ex ancella sparirà finalmente dalla sua vista, quando riceverà del denaro da lui.

Francisca e Severo dubiteranno del Mesia e non avranno torto, visto che il diretto interessato architetterà un piano per far saltare in aria Puente Viejo. Antolina, dopo aver tentato di uccidere Isaac, cadrà fatalmente in un precipizio. Quest’ultimo dopo aver cercato di salvare la moglie, riuscirà a sfuggire dalle grinfie della stessa. Elsa, Consuelo e Marcela temeranno che il Guerrero potrebbe morire per mano della moglie. L’Ulloa inviterà il Leal a non macchiarsi le mani di sangue, ricordandogli che anche se lui ha ferito gravemente Mauricio, il capomastro e Francisca l’hanno soltanto denunciato.

L’infermiera Vilches assunta da Fernando per assistere Maria, deciderà di licenziarsi. Isaac, dopo aver dato la sua versione alla polizia riguardo al decesso di sua moglie, non farà fatica a capire che la Laguna ha dei nuovi malesseri. Maria riuscirà a convincere la sua infermiera a non partire, invece Elsa, dopo essere stata rimproverata dal Guerrero per non averlo messo subito al corrente del suo peggioramento, verrà ricoverata in ospedale.