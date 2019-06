La messa in onda dell'edizione 2019 di Temptation Island è sempre più vicina. Infatti sono già iniziate le riprese del reality estivo di Maria De Filippi, condotto dall'ex gieffino Filippo Bisciglia, in uno splendido resort a cinque stelle in Sardegna. Però, il programma di Canale 5 non ha ancora una data certa di messa in onda, in quanto non verrà più trasmesso a partire dal 17 giugno. Ma i fan più ottimisti sperano di vedere il loro programma preferito almeno da lunedì 24 giugno.

Intanto, nell'attesa di saperne di più sono state ufficialmente svelate le sei coppie che metteranno alla prova le loro relazioni e il loro amore all'interno di Temptation Island 2019. Stiamo parlando di: Nunzia e Arcangelo, Cristina e David, Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola, Jessica e Andrea, Katia e Vittorio.

Nel dettaglio, le sei coppie che parteciperanno al reality estivo

Nunzia e Arcangelo, hanno spiegato nel video di presentazione che lei ha voluto partecipare al programma per testare i suoi sentimenti e la maturità del suo fidanzato.

Temptation Island 2019: svelate le sei coppie in gara

Poi, ci sono anche Cristina e David. La coppia è già nota al pubblico di Canale 5 per la recente esperienza al trono over di Uomini e donne. I due nonostante stiano insieme da poco tempo sono già in crisi e hanno dubbi se continuare o meno la loro relazione.

La terza coppia è quella composta da Ilaria e Massimo. Lo scopo della donna è riuscire a capire se c'è possibilità di costruire una famiglia insieme al suo ragazzo che ha degli atteggiamenti fin troppo immaturi.

Invece, poi ci sono Sabrina e Nicola che hanno deciso di partecipare al reality condotto da Filippo Bisciglia per combattere soprattutto i dubbi della ragazza. Sabrina ha qualche anno in più del suo ragazzo e dovrà lottare con le sue insicurezze e capire se prova ancora qualcosa per Nicola oppure se è il momento di troncare la loro relazione.

Nel reality estivo c'è anche la coppia formata da Jessica e Andrea. La ragazza all'ultimo ha deciso di rinviare il loro matrimonio a data da destinarsi.

Inoltre, Jessica ha deciso di prendere parte a Temptation per capire se i suoi sentimenti verso Andrea sono ancora forti o meno.

Infine, la sesta coppia è quella formata da Katia e Vittorio. Il ragazza durante il video di presentazione ha dichiarato di amare alla follia la sua ragazza, però tra i due è evidente che ci sia disparità nei sentimenti. Infatti, i sentimenti di Vittorio sono nettamente superiori a quelli di Katia. Proprio per questo motivo, il ragazzo ha deciso di partecipare al reality in Sardegna per cercare di capire se è effettivamente così come lui pensa o se si sbaglia.