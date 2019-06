Mancano ormai solo 10 giorni alla messa in onda dell'edizione 2019 di Temptation Island, il Reality Show di Mediaset in onda a partire dal 17 giugno, ogni lunedì in prima serata su Canale 5. Infatti, è stato annunciato che presto inizieranno, le registrazioni del docu reality e intanto sono già state svelate le prime due coppie. Si tratta di Katia e Vittorio e Jessica e Andrea.

A confermare il tutto, oltre ai vari promo ufficiali del programma televisivo, anche il post del conduttore Filippo Bisciglia. L'ex gieffino ha annunciato tramite i suoi profili social che sta partendo per la Sardegna per le riprese del reality show estivo.

Pubblicità

Pubblicità

La prima coppia di Temptation Island è Katia e Vittorio

Dunque, come vi abbiamo anticipato sono stati svelati i nomi delle prime due coppie che parteciperanno al programma condotto da Bisciglia, in cui metteranno alla prova il loro amore. Il programma partirà presto e le aspettative dei fan crescono giorno dopo giorno sempre di più.

La prima coppia ad essere presentata è quella composta da Katia e Vittorio. Quest'ultimo ha dichiarato che parteciperà come concorrente al reality show per misurare quanto davvero la sua ragazza lo ami.

La presentazione delle prime due coppie di Temptation: Katia e Vittorio, Jessica e Andrea

Poi ha anche affermato: "Quello che io provo per lei, al momento è superiore a quello che lei prova per me". Il giovane ragazzo quindi non si è nascosto e ha subito svelato di essere più preso al momento, rispetto alla sua fidanzata.

Questa invece la risposta della sua fidanzata Katia: "Mi sono sempre presa tutte le libertà perché lui me le ha sempre concesse. In primis, scelgo sempre quello che fa stare bene a me stessa e poi dopo viene tutto il resto". Diciamo che le dichiarazioni della bionda lasciano intendere che non mancheranno colpi di scena in questa edizione 2019 di Temptation Island.

Pubblicità

La seconda coppia di Temptation

La seconda coppia ad essere stata presentata è quella formata da Jessica e Andrea. Il ragazzo ha confessato che ha deciso di prendere parte al programma insieme alla sua fidanzata, perché vuole capire bene cosa lei vuole veramente. Infatti il ragazzo ha affermato: "Io so bene quello cosa voglio e quello che provo. Ma a questo punto, voglio capire cosa vuole e cosa prova lei".

Ma al momento le dichiarazioni che hanno davvero colpito il mondo del web, sono quelle della fidanzata di Andrea, Jessica: “Ho deciso di partecipare a Temptation Island perché ho tanti dubbi e domande, dal momento in cui ho deciso di annullare il mio matrimonio".

Insomma, Jessica ha così tanti dubbi sulla relazione con Andrea che addirittura ha annullato le sue nozze.

Non ci resta che aspettare il prossimo lunedì 17 giugno per scoprire le altre coppie che prenderanno parte al programma della De Filippi. Ma soprattutto, scoprire cosa succederà quando i concorrenti dovranno dividersi e vivere 21 giorni separati l'uno dall'altro, in un villaggio con tentatori e tentatrici. Sarà in quel momento che le varie coppie potranno chiarirsi i vari dubbi o troncare definitivamente le loro relazioni.