Oggi 24 giugno in prima serata su Canale 5, prenderà il via la sesta edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni ideato e prodotto da Maria De Filippi, che mette alla prova la forza dei sentimenti delle sei coppie di fidanzati in gioco. Anche quest'anno la conduzione è affidata a Filippo Bisciglia il quale, già nel corso della puntata di questa sera, si troverà di fronte ad una coppia in crisi. Stando alle indiscrezioni infatti, pare che una delle fidanzate, abbia perso la testa per uno dei single del villaggio a poche ore dall'inizio delle registrazioni.

Per scoprire di chi si tratta, non resta che attendere la messa in onda della puntata di questa sera. Tra le sei coppie in gioco anche quella formata da Jessica e Andrea e chissà se saranno proprio loro i protagonisti di questo clamoroso colpo di scena.

Temptation Island, oggi 24 giugno la prima puntata: subito un falò di confronto

L'attesa per i fan di Temptation Island è finita e tra poche ore potranno assistere alla messa in onda della prima puntata della sesta edizione del reality, che anche quest'anno vedrà al timone l'ex gieffino Filippo Bisciglia.

Le registrazioni come è noto, sono iniziate già da qualche settimana e le prime indiscrezioni sono già trapelate ancor prima della messa in onda della puntata d'esordio. Stando anche alle dichiarazioni della stessa Maria De Filippi, mai come quest'anno gli autori del programma sono rimasti spiazzati e basiti dalle dinamiche delle coppie e dal loro rapporto. Pare infatti che una delle fidanzate, a sole quattro ore dall'inizio delle registrazioni, abbia perso letteralmente la testa per uno dei tentatori, tanto da costringere il fidanzato a richiedere un falò di confronto immediato. Dalle anticipazioni fornite dunque, già nella puntata di questa sera, i fan assisteranno ad un clamoroso addio tra due fidanzati.

Andrea e Jessica, lei rimanda le nozze e decide di partecipare a Temptation Island

Ancor prima del via ufficiale di Temptation Island è caccia al nome dei fidanzati protagonisti del clamoroso addio a tempo di record. Si ricorda che le coppie pronte a mettersi in gioco sono sei per lo più sconosciute al grande pubblico, tra le quali anche quella formata da Jessica e Andrea, fino a qualche mese fa vicinissimi al matrimonio, annullato proprio dalla ragazza a causa delle sue insicurezze.

Da quanto si è appreso dai video di presentazione infatti, Jessica ha rimandato le nozze previste proprio per giugno, decidendo di partecipare al reality per capire una volta per tutte che cosa volesse veramente. Dal canto suo Andrea invece pare molto sicuro dell'amore che prova per la fidanzata. I due quindi, saranno tra i protagonisti della sesta edizione insieme a Nunzia e Arcangelo, Cristina e David, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola.

Appuntamento per questa sera in prima serata su Canale 5 per conoscere meglio Jessica e Andrea e tutti gli altri protagonisti del reality delle tentazioni.