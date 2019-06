U&D, Angela Nasti misteriosa su IG dopo le voci di crisi con Alessio: 'Saprete tutto'.

Dopo giorni in cui si è detto e scritto di tutto sulla sua storia con Alessio Campoli, Angela Nasti ha deciso di usare Instagram per provare a fare un po' di chiarezza a riguardo. A tutte quelle persone che hanno ipotizzato già una crisi in corso tra lei e il fidanzato, la romana ha fatto sapere che sta bene, che alcune cose preferisce non dirle sui social e che presto tutti sapranno la verità. Sono dichiarazioni piuttosto misteriose quelle che ha fatto l'ex tronista di Uomini e donne, che non hanno né confermato né smentito i Gossip sul suo giovane rapporto d'amore.

Angela e Alessio lontani: le parole di lei preoccupano i fan

Questo pomeriggio, Angela Nasti ha pubblicato alcuni video su Instagram per rispondere alle tante domande che i fan le stanno rivolgendo nell'ultimo periodo. Oltre a ringraziare chiunque le rivolga belle parole e complimenti, la napoletana ha fatto delle dichiarazioni un po' strane che a tanti sono sembrate un riferimento alla sua chiacchierata relazione con Alessio Campoli. Nonostante non abbia mai fatto il nome di colui che ha scelto a Uomini e Donne poche settimane fa, la ragazza ha allarmato i sostenitori della coppia quando ha detto che presto tutti sapranno la verità.

"Volevo dirvi che è tutto ok, che io sto bene. Sono a Napoli con la mia famiglia. Sapete bene che certe cose non mi piace dirle perché, nonostante io sia esposta, sono molto riservata", ha fatto sapere la 20enne tramite il suo account. "Pian piano, però, saprete tutto".

Quest'ultima frase che ha pronunciato l'ex tronista, è quella che ha maggiormente suscitato preoccupazione in chi crede nell'amore tra lei e Alessio, un amore che non è mai stato sbandierato sui social network da quando è sbocciato davanti alle telecamere.

Cosa avrà voluto dire Angela? Se l'intento della giovane era quello che fare un po' di chiarezza sulla sua vita sentimentale con queste Stories, viene da dire che non c'è riuscita pienamente: i dubbi che tra lei e Campoli le cose non vadano molto bene, infatti, anziché sparire sono aumentati dopo la pubblicazione di questi filmati.

Amore lontano dai riflettori per Angela e Alessio

I primi gossip su una presunta crisi in corso tra i due ex di Uomini e Donne, hanno iniziato a circolare qualche giorno fa quando, ad appena una settimana dalla scelta, quando la Nasti è volata a Ibiza con la sorella Chiara e i genitori.

La prima vacanza di quest'estate, dunque, la tronista ha deciso di farla senza il neo fidanzato, che però si è esposto per smentire le voci secondo le quali si sarebbero già lasciati.

Rientrata in Italia, Angela ha risposto con un duro commento a tutte quelle persone che l'hanno paragonata a Sara Affi Fella: la napoletana ha precisato che se lei e Alessio non pubblicano foto o video del loro amore sui social, non significa che non si vogliono bene.

I due ragazzi, infatti avrebbero deciso di conoscersi a fondo prima di sbandierare il loro rapporto sul web.