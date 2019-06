La longeva soap opera di Rai tre 'Un posto al sole' va in onda sul piccolo schermo da oltre vent'anni, e precisamente dal 21 ottobre 1996, pur con la presenza di molti cambiamenti. C'è stato, ad esempio, il ritorno del personaggio di Eugenio che sarà fondamentale per dare vita a una serie di equivoci. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 24 fino a venerdì 28 giugno, rivelano che Vittorio attraverserà un momento di crisi rivelatosi determinante per fargli commettere un errore.

Il giovane Del Bue si troverà alle prese con il ritorno di Anita che avrà un confronto con il ragazzo e bacerà il figlio di Guido. Leonardo vorrà attirarsi le simpatie della famiglia Ferri e deciderà di organizzare un pranzo a sorpresa ma farà i conti con la partenza di Filippo. Il dottor Sartori sarà impegnato nella partenza per Londra programmata con il padre per concludere degli affari importanti. Il sosia di Tommaso approfitterà dell'assenza dei due uomini per invitare Serena e Irene alle quali darà la possibilità di fare un giro in barca.

Un posto al sole, episodi dal 24 al 28 giugno,

Diego si dirà certo dell'effettività della relazione tra Eugenio e Beatrice. L'obiettivo del Giordano junior sarà quello di cominciare a seguire il presunto amante della Lucenti.

Leonardo racconta a Serena un lato oscuro della sua persona

Arriverà il giorno della gita ma la situazione subirà delle complicazioni per via del comportamento di Leonardo. Vittorio (Amato D'Auria) sarà chiamato a prendere una decisione per quanto riguarda la sua situazione sentimentale.

Il giovane uomo si troverà alle prese con la confusione che non gli permetterà di giungere a una conclusione. Il ragazzo sarà diviso tra la preoccupazioni di Alex e le provocazioni ricevute da Anita. Avrà inizio un momento complicato nella vita di Marina che comincerà a sentire l'assenza degli affetti familiari. Leonardo finirà per rivelare a Serena un lato oscuro della sua persona, facendo cambiare il giudizio della signora Sartori sul conto dell'uomo.

La preoccupazione del magistrato Nicotera

Ci sarà l'arrivo in Italia dei genitori di Nadia e Renato dovrà prepararsi ad avere un incontro con i consuoceri. Diego si troverà alle prese con un rischio che non lo porterà a fare le giuste riflessioni. Il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) sarà accecato dalla rabbia e potrebbe commettere una pazzia per amore di Beatrice. La signora Giordano rimarrà vittima di una rapina dopo l'arrivo di un uomo misterioso nella sua villa che si è impossessato di una cornice ritraente la foto della donna.

Un'auto rischierà di investire Eugenio e il magistrato Nicotera sarà indeciso se parlare della questione alla Prefettura. Il fratello di Patrizio capirà che è arrivato il momento di giungere a un chiarimento con il marito di Viola.