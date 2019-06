C'era grande attesa nell'ascoltare le prime dichiarazioni pubbliche di Giulia Cavaglià dopo i tanti Gossip che sono circolati in questi giorni: pochi minuti fa, la ragazza ha deciso di esprimere il suo pensiero sul tradimento che avrebbe subito sui social network. In qualche video che ha caricato nelle sue Stories di Instagram, l'ex tronista di Uomini e donne ha detto di avere le idee confuse: nonostante non creda ciecamente a tutto quello che si sta dicendo su Manuel Galiano, la torinese ha palesato le perplessità che ha a riguardo e che spera di risolvere al più presto.

Giulia si sfoga sui social dopo i gossip su Manuel

Dopo quasi due giorni di totale silenzio, Giulia Cavaglià ha deciso di usare Instagram per dire cosa pensa delle chiacchiere che sono circolate sul suo fidanzato di recente.

"Vi chiedo scusa se ultimamente sono sparita, ma ho bisogno di tempo per riflettere", ha esordito la giovane nel suo sfogo pubblicato pochi minuti fa.

Dopo aver precisato che secondo lei molte delle cose che si stanno dicendo sulla vacanza di Manuel Galiano a Ibiza non corrispondono alla realtà dei fatti, l'ex tronista ha fatto sapere: "Alcune cose non mi sono chiare, per questo dovrò capire".

La protagonista di Uomini e Donne ha anche chiesto ai suoi tanti fan di rispettarla in questo momento così delicato, non chiedendole in continuazione come sta e soprattutto come vanno le cose con il compagno.

Giulia, comunque, nei video di cui stiamo parlando non ha mai nominato il ragazzo che ha scelto in Tv e non ha neppure fatto un riferimento diretto al tradimento che si dice abbia subito qualche giorno fa.

Manuel nega e si scaglia contro Deianira

Prima che Giulia si esponesse sui social network sul gossip che ha travolto la sua storia d'amore, era toccato a Manuel usare Instagram per provare a difendersi dalle accuse che gli sono state fatte in questi giorni da alcuni influencer.

Il ragazzo, attraverso il suo profilo, ha cercato di dimostrare che la persona che si vede nel video "incriminato" (ovvero quello in cui starebbe baciando una certa Erika di Firenze), non è lui perché indossa una maglietta bianca.

"Quella sera io indossavo una maglia nera. Mi dispiace plasticona", ha scritto Galiano in una Stories che tutti i siti di gossip hanno riportato.

La destinataria di questo epiteto non proprio carino, è Deianira Marzano: è stata la napoletana, infatti, la prima a rendere pubblica la segnalazione sul tradimento che la Cavaglià avrebbe subito da parte del suo fidanzato, che era in vacanza con gli amici a Ibiza.

Insomma, Manuel nega di aver mancato di rispetto a Giulia (anche se è stato avvistato in aeroporto in lacrime mentre tornava in Italia), mentre quest'ultima si dice incerta sul da farsi: l'ex tronista di U&D, infatti, non ha ancora deciso se credere al suo compagno oppure a chi dice che è stata tradita.