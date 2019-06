Il popolare sceneggiato iberico “Il Segreto” ambientato a Puente Viejo, e scritto dall’autrice Aurora Guerra continua a catturare l’interesse dei telespettatori. Un personaggio femminile che ha portato parecchio scompiglio nella soap, farà una brutta fine nelle puntate spagnole che verranno trasmesse su “Antena 3” la settimana prossima. Si tratta di Antolina Ramos, che non riuscirà a portare al termine la sua vendetta nei confronti di Isaac Guerrero.

L’ex ancella precipiterà da una scogliera durante un violento scontro con il marito, sotto lo sguardo di Matias. Elsa Laguna invece molto probabilmente per via della tensione accumulata negli ultimi giorni, comprometterà il suo stato di Salute, al tal punto da doversi sottoporre a dei nuovi accertamenti in ospedale.

Dolores derubata dalla moglie del Guerrero, Antolina ha un incidente

Negli episodi che andranno in onda in Spagna dall’1 al 5 luglio 2019, Antolina non appena la madre di Hipolito la sorprenderà all’interno della sua bottega, la minaccerà e riuscirà ad impossessarsi del cibo.

Elsa anche se verrà a conoscenza che la sua rivale continua ad aggirarsi a Puente Viejo, non avrà nessuna intenzione di allontanarsi da Isaac. Successivamente la Ramos tramite un biglietto inviterà il marito a raggiungerla. L’ex ancella pretenderà di ricevere dei soldi dal falegname, promettendogli che se si adeguerà alla sua volontà se ne andrà via dal paese in modo definitivo. Prudencio per l’ennesima volta si rifiuterà di avere un confronto con Lola.

Irene farà sapere a Severo e Carmelo che il responsabile della morte di Adela è il sindaco di Belmonte. Fernando dopo aver detto al Leal e al marito della Campuzano di essere disposto ad aiutarli a vendicare il decesso della maestra, architetterà un piano contro l’intero quartiere. Il Guerrero si recherà nel luogo che gli ha indicato sua moglie in compagnia di Matias, con l’obiettivo di dare alla donna il denaro che gli ha richiesto, per farla sparire.

Francisca ordinerà a Mauricio di fare delle indagini sul Mesia, invece Maria dopo aver ricevuto la visita del nonno conforterà e ringrazierà Fernando per prendersi cura di lei. Antolina non riuscirà ad uccidere il marito, perché durante lo scontro cadrà in fondo ad un precipizio. Proprio quando Elsa, si preoccuperà per la lunga assenza di Isaac, apparirà Matias. Il fratello di Saul non appena vedrà Lola servire del cibo alla locanda dei Castaneda, le volterà subito le spalle.

Francisca si metterà in viaggio per fare delle indagini sul sindaco Esteban Fraile. Raimundo inviterà Carmelo ad avere pazienza, mentre l’infermiera Vilchez dopo aver portato Maria al limite dell’esaurimento e della frustrazione, darà le sue dimissioni.

Matias prende le difese di Lola, Elsa di nuovo in ospedale

Consuelo, Marcela, ed Elsa, rimarranno sconvolte quando apprenderanno ciò che è accaduto tra Antolina ed Isaac. Intanto quest’ultimo verrà rimproverato dalle autorità, per le azioni commesse nei confronti della moglie.

La Laguna ammetterà al Guerrero di sentirsi male. Fernando e Maria cercheranno di convincere Dori a rimanere a lavorare per loro. Prudencio oltre ad avercela con Lola, si arrabbierà anche con Matias e Marcela, visto che li accuserà di essere dei servi di Francisca. Il padre di Camelia prenderà le difese della sua nuova dipendente, facendo presente al fratello di Saul che è una grande lavoratrice. L’infermiera Dori dopo aver accettato di continuare ad assistere Maria, dimostrerà di aver pianificato tutto. Per la prima volta, infatti la madre di Esperanza si allenerà senza protestare. Il dottor Zabaleta dopo l’avviso di Isaac, prescriverà alla Laguna dei nuovi controlli medici. A quel punto quest’ultima si vedrà costretta a recarsi in una struttura ospedaliera, ma prima inviterà il Guerrero ad occuparsi del funerale di Antolina. Fernando diventerà parecchio teso quando Raimundo gli dirà che il sindaco di Belmonte è tenuto sotto controllo. Per concludere il Mesia avrà una conversazione segreta con il Leal, per evitare che qualcuno li ascolti, visto che oltre a dirgli di aver scoperto chi è il colpevole dell’attentato che ha causato la morte della sua amata Maria Elena, affermerà che si tratta dello stesso assassino di Adela.