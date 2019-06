Tra le ultime coppie che si sono formate nel corso dell'ultima stagione televisiva di Uomini e donne, vi è anche quella composta da Giulia e Manuel. I due, dopo essersi professati il loro amore all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi, hanno scelto di conoscersi meglio fuori dal contesto televisivo, ma la loro relazione non è mai andata in porto e poche settimane dopo la scelta si sono già detti addio. Complice un presunto tradimento da parte di Manuel, Giulia ha annunciato sui social che non stanno più insieme e poco dopo il ragazzo ha sbottato accusandola di 'vittimismo'.

Giulia di U&D conferma l'addio con Manuel

Nel dettaglio, infatti, le gossip news su questa coppia nata a Uomini e donne rivelano che qualche settimana fa Manuel era stato beccato ad Ibiza in compagnia di una ragazza misteriosa in atteggiamenti decisamente fin troppo amichevoli, i quali hanno subito fatto pensare che tra di loro ci fosse del tenero.

Pubblicità

Pubblicità

Inutile dire che queste foto hanno fatto subito il giro del web e dei social, e sebbene Manuel abbia smentito l'indiscrezione, Giulia ha recentemente ammesso di avere dei dubbi su tutta questa vicenda.

E così l'ex tronista di Uomini e donne, proprio questo pomeriggio ha voluto essere chiara al 100% con tutti i suoi followers e ha postato delle stories in cui ha spiegato come stanno realmente le cose. La ragazza ha così ammesso che lei e Manuel non stanno più insieme e quindi che si sono lasciati.

Pubblicità

Giulia ha ammesso che non l'ha vissuta bene tutta questa vicenda venuta fuori nel giro degli ultimi giorni e nonostante ci abbia messo l'anima nella costruzione di questo rapporto, le aspettative si sono rivelate un flop.

La dura replica di Manuel contro Giulia

"Soprattutto la persona che ho scelto si è rivelata un'altra", ha aggiunto l'ex tronista di U&D nel lungo e duro sfogo che ha affidato ad Instagram in queste ore. Pur ammettendo di non voler sputare fango sulle persone, Giulia ha ammesso che questo per lei non è affatto un periodo facile e che sta soffrendo molto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

"Passerà, pazienza", ha chiosato la Cavaglià.

Ma subito dopo questo video-sfogo di Giulia, ecco che è arrivata immediata la dura replica da parte di Manuel, il quale ha postato una stories su Instagram che ha lasciato senza parole e che ha alimentato nuovi dubbi su tutta questa vicenda. Il ragazzo è partito dal presupposto che non gli piace alimentare delle 'guerre' attraverso i social, tuttavia ha ammesso che il 'flop' (così come lo ha definito Giulia) si sarebbe preso altri tre mesi di insulti per coprirla e comportarsi da signore nei suoi confronti.

Il ragazzo ha poi accusato la sua ormai ex fidanzata di 'vittimismo'. Si attendono ulteriori risvolti su questa vicenda.