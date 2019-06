La nuova soap opera di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore sta riscuotendo grande successo anche in Italia. Nelle puntate in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimane Asuman, dopo aver fatto allontanare il piccolo Bulut da Ferit Aslan, si vendicherà di Demet. La sorella di Nazli farà spedire nell’appartamento della sorella di Deniz una busta contenente i documenti relativi all’aborto della donna. Non appena verrà a conoscenza che sua moglie ha interrotto la gravidanza, che non gli aveva nemmeno comunicato, Hakan reagirà malissimo per aver avuto l’ennesima dimostrazione che non vuole costruire una famiglia con lui.

Asuman intenta a farla pagare a Demet, Hakan non si fida della moglie

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset rivelano che purtroppo Asuman non smetterà di raccontare delle menzogne a Nazli. La minore delle sorelle Piran, dopo aver consentito a Demet e Hakan di ottenere la custodia del nipote Bulut, accetterà di svolgere nuovi incarichi per ordine della sorella di Deniz ma questa volta il suo obiettivo non sarà quello di guadagnare visto che vorrà rimediare al danno commesso.

Tutto comincerà quando Hakan, pur avendo rinunciato ad uccidere Ferit, continuerà a non fidarsi della moglie. Lo scagnozzo (Bekir) farà un passo indietro proprio quando sarà sul punto di sabotare l’auto del ricco imprenditore. Successivamente l’Onder, avendo il timore che Demet abbia intenzione di mettere la parola fine al loro matrimonio per non aver dimenticato l’Aslan, perderà le staffe. Accecato dalla gelosia Hakan arriverà ad alzare le mani alla moglie.

L’Onder scopre che Demet ha interrotto la sua gravidanza

Successivamente Asuman tradirà la sorella di Deniz dopo essere stata assunta alla Pusula Holding. La giovane Piran, durante una giornata di lavoro, scoprirà il segreto di Demet ovvero che non vuole mettere la mondo la creatura che porta in grembo. Non appena avrà la certezza che l’ex fidanzata di Ferit ha abortito, la sorella della cuoca si vendicherà della donna per averla minacciata in precedenza di svelare il suo tradimento.

Asuman farà recapitare nell’abitazione degli zii di Bulut i documenti che attesteranno che Demet ha interrotto la sua gravidanza di sua volontà. Il gesto della giovane scatenerà la furia di Hakan che non la prenderà affatto bene quando scoprirà che la sua amata non l’aveva messo al corrente di essere in stato interessante. La sorella di Deniz, dopo essere stata smascherata, dirà al marito di essere dispiaciuta e preciserà che credeva che non volesse diventare padre.

Oltre a ribadire alla sua amata di essere follemente innamorato di lei, Hakan le esprimerà tutto il suo odio ma affermerà di non volerla uccidere.