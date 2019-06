La programmazione di Un posto al sole, la soap opera partenopea targata Rai Tre, prosegue con successo nonostante l'arrivo dell'estate. In particolare, le prime due puntate di questa settimana hanno regalato al numeroso pubblico straordinari colpi di scena che - come anticipato da Michelangelo Tommaso - hanno lasciato i fan senza fiato. Ancora lontani dalla pausa estiva che interesserà il periodo a ridosso del Ferragosto, le anticipazioni relative alle ultime tre puntate di questa settimana annunciano clamorosi avvenimenti.

Pubblicità

Pubblicità

Tra le varie storyline che verranno affrontate, quella più attesa riguarda - senza dubbio - la morbosa gelosia di Diego nei confronti della sua ex compagna. L'uomo, sempre più convinto che Eugenio stia tradendo sua moglie con Beatrice, arriverà a compiere un gesto estremo. Accecato dalla rabbia, infatti, proverà ad investire il presunto amante della sua ex. Fortunatamente illeso, Eugenio rifletterà dunque sulla possibilità di denunciare l'accaduto alle autorità competenti e sarà proprio questa l'occasione per Diego di affrontare, finalmente a viso aperto, il marito di Viola.

Pubblicità

Anticipazioni Un posto al sole: Marina affronterà un periodo di crisi

Ma le trame relative agli episodi di Un posto al sole, in onda dal 26 al 28 giugno, non si soffermano solamente sul figlio di Raffaele. L'altro personaggio che sta catalizzando l'attenzione dei telespettatori è Marina Giordano. La donna, provata dall'assenza della figlia Elena e della nipote Alice, attraverserà un periodo particolarmente buio che le farà provare un profondo senso di solitudine e fragilità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Anche sul piano lavorativo, Marina affronterà una serie di problemi a causa delle continue vessazioni di Alberto.Come se tutto ciò non bastasse, un misterioso uomo di nome Arturo si introdurrà furtivamente nella sua abitazione sottraendo a Marina una foto che la ritrae. Completamente spaesata, la donna accuserà la domestica ignara del fatto che il ladro si stia ancora aggirando nella sua villa.

A Palazzo Palladini arrivano i genitori di Nadia

L'altro filone che verrà affrontato negli ultimi tre episodi della settimana riguarderà l'arrivo dei genitori di Nadia a Palazzo Palladini.

Una visita che scatenerà, sin da subito, delle accese discussioni con il signor Poggi. La situazione diverrà talmente tesa da richiedere l'intervento di due misteriosi intermediari. Nel frattempo, Michele - proprio per stemperare l'atmosfera - si offrirà volontario per accompagnare i genitori di Nadia in giro per Napoli. Infine, Raffaele - sempre più preoccupato per l'atteggiamento di Diego - elaborerà un astuto piano per aiutare un amico in difficoltà.