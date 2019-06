Nelle ultime ore sta facendo molto discutere la storia di un presunto tradimento da parte di Manuel Galiano nei confronti di Giulia Cavaglià. I due ragazzi hanno chiuso da poco il loro percorso all'interno del programma televisivo Uomini e donne e sono sempre apparsi felici ed inseparabili fino a qualche giorno fa, quando l'ex corteggiatore si è recato ad Ibiza con amici. L'influencer Deianira Marzano ha pubblicato un video che ritrae la sagoma di un ragazzo molto simile a quella di Manuel mentre bacia una ragazza ed ha lanciato lo scoop di un possibile tradimento. L'uomo dapprima ha smentito le voci sul suo profilo Instagram per poi cancellare tutto.

Soltanto poche ore fa, il portale Isa e Chia ha riportato la segnalazioni fatta da una fan a una delle pagine di coppia dei due ragazzi, in cui si vede la foto di Galiano mentre piange

Manuel in lacrime all'interno dell'aeroporto di Ibiza

Una seguace del programma televisivo della De Filippi e fan della coppia in questione, ha inviato una foto ad una fanpage di Manuel e Giulia. Lo scatto ritrae Manuel seduto in tavolo di un aeroporto visibilmente provato.

La fan che si trovava con la madre, ha inoltre scritto un messaggio in cui spiega di aver visto il ragazzo piangere da solo e che la mamma gli ha gentilmente offerto un fazzolettino.

Che la storia del tradimento sia vera o no, questa vicenda potrebbe comunque aver compromesso in qualche modo il rapporto tra Manuel e Giulia. L'ex tronista di Uomini e Donne non ha proferito parola riguardo a quanto accaduto. I follower si sarebbero aspettati una smentita, che non è però arrivata. La ragazza ha anzi pubblicato una foto di quando era bambina dalla didascalia un po' malinconica.

Lo 'strano' post della Cavaglià sul suo profilo Instagram

L'ex tronista di Uomini e Donne ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram di quando era bambina in cui ha scritto le seguenti parole:"'Prometto a me stessa la felicità, senza limiti gustare quello che da". Queste sue parole sembrano confondere ancora di più le idee dei fan riguardo a ciò che sta succedendo. Magari tra i due arriverà presto un chiarimento.

L'ex corteggiatore ed esperto di gossip Amedeo Venza, nella giornata di ieri 26 giugno, ha confermato l'avvenuto tradimento ed ha addirittura rivelato che la ragazza interessata si chiamerebbe Erika e sarebbe di Firenze.

Insomma, su questa storia c'è ancora grande mistero. I fan di Uomini e Donne sarebbero molto dispiaciuti nel vedere una seconda coppia, dopo Alessio e Angela, chiudere nuovamente la loro storia dopo così poco tempo. Non resta che attendere per ulteriori novità che potrebbero magari arrivare dai diretti interessati.