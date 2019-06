Un posto al sole, la soap di Raitre ambientata a Posillipo, uno dei quartieri più belli di Napoli, è seguita da milioni di persone sin dal 1996. Il successo della soap partenopea è dovuto all'attitudine di essere sempre al passo coi tempi e anche alla capacità degli autori di rinnovare periodicamente le storyline con l'arrivo di personaggi in grado di regalare una ventata di freschezza alle vicende che girano intorno a Palazzo Palladini.

Novità a Un posto al Sole nella prima settimana di luglio

Da poco si è vista la new entry Ludovica Nasti, star della fiction di successo di Raiuno, L'amica geniale, che in Un posto al Sole interpreta la vivace sorellina di Alex.

Pubblicità

Pubblicità

Il suo personaggio ha subito diviso il pubblico, perché è molto invadente con la sorella e rischia di mandare a monte la sua nuova storia d'amore con Vittorio. Dopo l'ingresso della piccola attrice, un'altra novità si affaccerà a Un posto al Sole: Massimiliano Iacolucci. L'attore è pronto a prendere parte alla fiction più longeva di Raitre a partire dalla prima settimana di luglio. Interpreterà il ruolo di Arturo Addenzio, un personaggio misterioso che porterà scompiglio tra gli abitanti di Palazzo Palladini e in particolare nella vita di Marina Giordano.

Pubblicità

L'imprenditrice sta trascorrendo un periodo non facile, dovuto alla sua solitudine nella vita privata e alla perdita di potere all'interno dell'ambiente lavorativo. La donna sarà derubata in villa e scoprirà il colpevole del furto. L'uomo che si introdurrà nella casa di Marina Giordano sarà proprio Arturo Addenzio e la refurtiva del colpo saranno alcune foto della Giordano da giovane. La motivazione di questo gesto non è ancora nota, ma potrebbe essere che Arturo sia una vecchia conoscenza della donna. Massimiliano Iacolucci è un attore di fiction, molto famoso soprattutto negli anni '90.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Settimane di colpi di scena a Palazzo Palladini

Nelle puntate di questa settimana di Un Posto al Sole, Serena sarà a stretto contatto con Tommaso per via di una gita in barca. In questo contesto la donna scoprirà un lato oscuro del nuovo amico, che non le piacerà per niente e che metterà in discussione la fiducia riposta in lui. Inoltre a Palazzo Palladini arriveranno i genitori di Nadia. Renato sarà impegnato a ospitare i suoceri e tenterà di conquistare in maniera simpatica la loro fiducia.

Nel frattempo Vittorio rifletterà molto sulla sua nuova storia con Alex: la ragazza sarà sempre più opprimente e pesante mentre Anita con la sua leggerezza cercherà in tutti i modi di riconquistarlo riuscendo persino a baciarlo. Il giovane Del Bue nei prossimi giorni dovrà prendere una decisione non facile.