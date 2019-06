Le puntate di Un posto al sole di questa settimana metteranno a parola fine all'arco narrativo della rapina al Vulcano, mostrandoci Michele che, in modo quasi paterno, cercherà di salvare Mimmo da un destino atroce. Inoltre si potrà assistere al ritorno di Leonardo e di Anita che apriranno due nuove interessanti storyline, mentre Marina dovrà affrontare un nemico diverso di quelli ai quali era abituata.

Mimmo fragile e spaventato

Lunedì 17 giugno

Anche se tenuto in ostaggio da Mimmo, Michele comprenderà che ha davanti a sé un ragazzo impaurito e cercherà di convincerlo a fare la scelta giusta e costituirsi.

Marina capirà che, oramai, ha perso la stima e la fiducia dei suoi operai e dovrà ammettere a se stessa che i tempi in cui aveva tutti ai suoi piedi sono lontani. A causa di un equivoco, Assunta si sentirà sempre più sola, mentre Guido e Vittorio si godranno le loro relazioni stabili.

Michele offre il suo aiuto

Martedì 18 giugno

Diego arriverà a credere che Beatrice abbia una storia segreta con un altra persona e, indagando, farà una stravolgente scoperta. Mimmo crollerà al cospetto di Michele e quest'ultimo farà il possibile per aiutarlo. Marina dovrà affrontare lo scorrere inesorabile del tempo.

Diego geloso di Eugenio e Beatrice

Mercoledì 19 giugno

Diego penserà, con assoluta certezza, che l'amante di Beatrice sia Eugenio e si attiverà per poter cogliere i due in flagrante, tuttavia le cose potrebbero essere molto differenti da come lui pensa. Nel frattempo, Otello e Silvia si opporranno al desiderio di Michele di volere aiutare Mimmo, mentre Andrea e Arianna capiranno che per loro è giunto finalmente il momento di prendere un'importante decisione. Alex potrà finalmente trasferirsi ma, nonostante tutto sembri procedere bene, Mia potrebbe rovinare i suoi piani.

Il ritorno di Leonardo

Giovedì 20 giugno

Non ancora rassegnatosi all'idea di perdere Beatrice, Diego cercherà in tutti i modi di riconquistare la sua ex ragazza. Roberto si accingerà ad accogliere a Napoli Leonardo, pronto a restituire l'imbarcazione di Tommaso. Serena avrà l'occasione di rivalutare positivamente le sue tre compagne di lavoro cinesi a causa di un'inaspettata visita. Dopo aver notato un clima freddo e ostile nei suoi confronti, Alex si convincerà che gli inquilini della Terrazza ce l'abbiano con lei.

Vittorio tentato da Anita

Venerdì 21 giugno

Ferri, Filippo e la moglie daranno l'ultimo addio a Tommy, in seguito si scoprirà che Leonardo nasconde un segreto e che potrebbe aver mentito sulla sua identità. Beatrice rivelerà a Niko di avere una storia con un uomo sposato e il giovane Poggi le farà capire i problemi che tale tipo di legame potrebbe causarle. Alex pretenderà da Vittorio di essere trattata maggiormente da fidanzata, nel frattempo tornerà Anita e provocherà il giovane Del Bue.