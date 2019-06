Le anticipazioni e le trame puntate di Una vita da lunedì 3 a sabato 8 giugno su Canale 5 raccontano la fuga disperata di Blanca e Diego che, tuttavia, finirà molto male. Una banda di briganti senza scrupoli costringerà la sfortunata coppia a separarsi, con conseguenze inaspettate. Blanca infatti avrà le doglie e sarà costretta a partorire da sola in un campo. Negli episodi settimanali della soap opera, Rosina verrà arrestata, dopo aver scoperto il tradimento di Liberto. Ursula infine ricorderà qualcosa di inquietante sul passato di Blanca e Olga.

Una Vita dal 3 all'8 giugno: Samuel reo della morte di Jaime

Negli episodi settimanali di Una Vita, Samuel sarà assalito dai sensi di colpa. Il gioielliere non riuscirà a cancellare il ricordo della morte di suo padre, ucciso con le sue stesse mani. L'Alday sarà sul punto di confessare il crimine alla Guardia Civile, ma verrà fermato da Ursula appena in tempo. Il suo crimine rimarrà impunito?

Rosina, dopo aver scoperto il tradimento di Liberto, verrà arrestata in seguito ad un'epica scenata di gelosia alla Deliciosa.

Una Vita anticipazioni dal 3 all'8 giugno: Blanca partorisce

Flora, rigirando il dito nella piaga, andrà a trovare la rivale in amore in cella, non perdendo tempo per farla ingelosire a morte. Sarà così che Rosina deciderà di non voler uscire più di prigione pur di non rivedere Liberto. Nel frattempo, Diego continua a nascondersi nella villa di famiglia in attesa di poter fuggire con Blanca da Acacias. Samuel riuscirà a rintracciare il fratello e avviserà immediatamente le guardie.

Ursula senza pietà negli episodi settimanali di Una Vita

Stando alle anticipazioni delle puntate Una Vita in onda su Canale 5, Ursula somministrerà una medicina a Blanca a base di Mandragora, potente erba in grado di velocizzare il parto.

L'intruglio farà effetto e, durante la disperata fuga con Diego, la giovane sarà costretta a fermarsi in un campo per dare alla luce suo figlio. Da quel momento in poi, il piccolo sparirà nel nulla.

Ursula ricorderà un particolare inquietante sul passato di Blanca e Olga. Le sue due figlie furono marchiate a fuoco con un simbolo a forma di croce, cosa si nasconde dietro tutto ciò? Una sgradita sorpresa attende Flora. La nuova proprietaria della Deliciosa si troverà davanti il vero Inigo Cervera.

Leonor non ci metterà molto ad apprendere che l'uomo del quale si stava innamorando è in realtà un truffatore. Ciò contribuirà a farla allontanare ancora di più dal baldo giovane. Le anticipazioni delle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 da lunedì 3 a sabato 8 giugno svelano infine che la fuga di Blanca e Diego si arresterà in maniera drammatica. Se l'Alday verrà portato in carcere, la figlia di Ursula si accorgerà di non avere più tra le braccia il suo bimbo.