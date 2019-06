Nuove ed avvincenti puntate della soap Una vita attendono i telespettatori nel corso della prossima settimana, dove vedremo che Blanca, sconvolta per la perdita del figlio, non si darà pace e farà di tutto per scoprire la verità, convinta che sia stata la madre Ursula a rapire il neonato. Per tale motivo, nel corso degli episodi in onda su Canale 5 dal 24 al 29 giugno, la giovane Dicenta deciderà di tornare a vivere ad Acacias sotto lo stesso tetto tetto di Samuel e Ursula.

Nel frattempo, Diego penserà di raggiungere il padre Jamie, convinto che si trovi in Svizzera, e chiederà proprio a Blanca di partire con lui. Il colonnello Valverde invece, accuserà dei malesseri a cui però non darà importanza, mentre il rapporto con Silvia sarà minato dalla presenza del giovane Esteban.

Una Vita, trame dal 24 al 29 giugno: Blanca torna ad Acacias per smascherare Ursula

Blanca è fuori di sé e sta destando la preoccupazione dei frateli Alday che non sanno più cosa fare per convincere la giovane donna ad accettare la morte della neonata.

Blanca, infatti, è più che mai convinta di aver partorito un maschio che sarebbe poi stato rapito da Ursula. Le convinzioni di Blanca la porteranno a prendere la drastica decisione di abbandonare Diego e trasferirsi nuovamente a casa di Ursula e Samuel. Lo scopo sarà quello di smascherare la madre e, per tale motivo, chiederà aiuto anche a Carmen. Blanca, inoltre, durante una passeggiata con Leonor, incontrerà una mamma con un bambino e avrà una vera e propria crisi di nervi, tentando addirittura di strappare il neonato dalle braccia della donna. Sarà la Hidalgo ad impedire che la sua amica faccia una pazzia.

Anticipazioni Una Vita: Diego vuole andare in Svizzera da Jamie con Blanca

Nel quartiere, il vero Inigo Cervera verrà sorpreso da Paquito mentre ruba al chiosco di Fabiana e solo l'intervento di Flora impedirà che l'uomo venga arrestato. La pasticcera offrirà un lavoro a 'La deliciosa' al giovane, nella speranza che non si ricordi nulla del suo passato. Diego, nel frattempo, penserà di raggiungere il padre Jamie che, stando a quanto detto da Samuel, si trova presso le terme in Svizzera.

Per tale motivo, chiederà a Blanca di partire con lui ma vedremo che Samuel, venuto a conoscenza del piano del fratello, chiederà aiuto a Ursula affinché Diego non scopra che in realtà il padre è morto. Nel corso degli episodi trasmessi la prossima settimana, Rosina mal sopporterà gli atteggiamenti di Jacinto e lo vorrà licenziare, trovando però l'opposizione di Liberto. Ad Acacias, dopo l'annuncio delle nozze del colonnello Valverde con Silvia Reyes, sembrerà che tra i due ci sia aria di crisi, a seguito della gelosia di Arturo che non vede di buon occhio la vicinanza della sua promessa sposa con il giovane Esteban.

Questo e molto altro nelle prossime puntate di Una Vita che andranno in onda dal 24 al 29 giugno 2019 su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10. Ricordiamo, inoltre, che il sabato è previsto un appuntamento serale su Rete 4 partire dalle 21:20.