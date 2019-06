Nuove puntate con la longeva soap opera spagnola, 'Una vita' che si è rivelata essere un grande successo Mediaset. Le anticipazioni degli episodi che vanno da lunedì 17 fino a venerdì 22 giugno svelano che continuerà il dramma di Blanca dopo aver perso il bambino. La giovane donna non avrà dubbi riguardo al possibile coinvolgimento e si dirà sicura del fatto che ci sia un evidente zampino di Ursula. La compagna di Diego sarà convinta di aver dato alla luce un bambino.

Casilda deciderà di presentarsi da Rosina per chiedere alla donna di dare a Jacinto la possibilità di lavorare come giardiniere. Blanca vorrà parlare a viso aperto con Ursula con l'intento di conoscere la versione dei fatti raccontata dalla Dicenta e pretenderà dalla madre di poter vedere l'ipotetico figlio. Samuel e Diego, dopo che Blanca pronuncia queste affermazioni, penseranno che sia vicina alla follia e abbia perso il lume della ragione. Leonor deciderà di rimandare la partenza e metterà al corrente di questa novità Rosina e Liberto. Potrà avere inizio l'incontro tra Ochoa ed Esteban grazie al benestare ricevuto da Arturo.

Una Vita, anticipazioni spagnole: Olga rapisce Blanca, Samuel in ansia

Blanca mette in atto un piano per smascherare la signora Dicenta

Diego dimostrerà la propria vicinanza nei confronti della donna amata che sarà vicina alla pazzia ma il rapporto tra i due innamorati prenderà una piega inaspettata. Il giorno successivo Blanca vorrà parlare con Diego al quale farà le sue scuse per il comportamento assunto negli ultimi tempi. Leonor avrà l'idea di organizzare una merenda in compagnia dei vicini ma escluderà il nome di Blanca dalla lista degli invitati.

Rosina sarà stanca di Jacinto e si dirà convinta di licenziare l'uomo. Blanca, dopo un periodo complicato, sembrerà pronta per accettare l'idea del lutto ma si tratterà di una messinscena organizzata dalla donna per capire la verità sul coinvolgimento di Ursula nella sparizione di Moises.

Rosina stanca della presenza di Jacinto assunto come giardiniere

Ochoa uscirà sconfitto dalla partita di biliardo e prometterà di consegnare ad Arturo la lista dei soldati non rimpatriati dopo la guerra contro le Filippine.

Flora si impegnerà in prima persona per aiutare il vero Inigo a evitare l'arresto e assumerà l'uomo a La Deliciosa. Questa decisione porterà a dei contrasti tra la donna e il fratello. Rosina si troverà alle prese con momenti di imbarazzo per via della presenza di Jacinto all'interno della sua abitazione. Blanca racconterà a Diego di credere al fatto che il figlio sia vivo e vorrà ritornare nella casa di Ursula per fare nuove indagini. Infine questa scelta della donna sarà determinante per mettere fine alla relazione con l'Alday.